交往10年被分手...她闖屋喊：我放不下！爆打女友媽「猛拔刀」　清醒崩潰嗑頭

▲廖女放不下多年感情，闖進前女友家中，被對方媽媽撞見，竟將人爆打成傷。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／台南報導

廖姓女子不滿交往多年的女友言言提分手，竟半夜闖入對方家，被女友媽媽撞見，而廖女情急之下，竟出手對對方一陣狂毆，甚至還拿出預藏水果刀作勢往她胸口刺，好在言言媽媽奮力抵抗，並痛斥，「你把我傷成這樣，我女兒還會跟你在一起嗎？」廖女才作罷。台南地院事後則依傷害、侵入住宅罪判廖女7個月徒刑、緩刑3年，並須賠償20萬元。

根據判決書，言言媽媽提告主張，廖女與言言交往多年，分手後廖女卻仍死纏爛打想要復合，但始終被言言拒絕。然而沒想到，廖女2017年2月3日在沒有經過她同意的情況下，拿走住家鑰匙進到屋內，還被她撞見，雙方一見就是爆發激烈爭執。

言言媽媽還表示，2人爭執到一半，廖女便拿出自己隨身攜帶的防狼噴霧劑朝她眼睛噴灑，讓她痛苦難耐，而廖女見狀竟還拿出電擊棒攻擊，又趁隙拿出預藏的水果刀作勢往她胸口刺，讓她情急之下只能抓住刀身，造成右手虎口受傷。

刺人不成的廖女似乎殺紅了眼，順手拿起一旁的毛巾勒住言言媽媽脖子，所幸言言媽媽抓住毛巾奮力掙脫，並痛斥，「你把我傷成這樣，我女兒還會願意跟你在一起嗎」廖女才因此罷手。言言媽媽事後就醫，她臉部有撕裂傷13公分、頭部鈍傷、背部鈍傷、左眼鈍傷、左眼瞼下垂、頭部外傷等傷害，讓她氣得提告求償。

廖女到案後辯稱，因為跟言言交往10多年，分手後一直無法放下感情，且多次與言言聯繫都被拒絕，自己因為太過想念，才跑到言言家門口，隨後發現言言家大門竟然能用機車鑰匙打開，才因此進房，而進到房內後又想起與言言過往的點滴，情緒一時無法平復，才久久未離開，沒想到卻因此被戴著口罩的言言媽媽撞見，她誤以為是竊賊，才情急之下才拿出噴霧噴對方，自己事後也非常懊悔，也對言言媽媽磕頭致歉。

台南地院審理後，認為廖女因為自己感情因素，一時失慮就闖進對方家中，還將言言媽媽打受傷，因此依傷害、侵入住宅罪合併判廖女7個月徒刑、緩刑3年。言言媽媽再提民事求償，法官也判廖女須賠償醫藥費、手術費及精神慰撫金共17萬9千元。全案可上訴。精神慰撫金等共17萬9000多元。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

快訊／新北牛肉麵店氣爆！疑瓦斯桶外洩竄火光 女員工臉、手燒燙傷送醫

叢林吹來涼風！酒醒驚見「uncle」躺一旁 他扯辯：心臟不舒服幫妳脫褲透氣

約車上聊天...170正妹怨「下面痛」控性侵！他喊冤 法官判無罪：腿長難脫褲