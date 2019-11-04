騎家人機車！17歲少女後方猛撞騎士　害「胸、腰椎骨折」...家人一起賠50萬

▲少女無照騎乘機車，與李姓騎士發生車禍，導致對方受傷，其家屬須連帶賠償50萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／新北報導

蘆洲一名17歲蔡姓少女騎著家人機車外出，卻不慎追撞前方李姓騎士，導致對方全身多處擦挫傷、第十二胸椎、第二腰椎骨折。李男事後求償65萬元，並主張，少女家長把機車借給無照少女釀禍，他們也因負起連帶責任，新北地院審理後，也認為李男主張有理，判少女家長須賠償50萬餘元。

判決書指出，蔡女2107年12月27日騎著家人的機車外出，行經蘆洲區北53-1疏洪道2號疏洪道時，疑似未保持安全距離，直接從李男後方追撞，導致李男當場倒地不起，送醫後全身多處擦挫傷，且第十二胸椎、第二腰椎骨折。

少女事後被少年法庭裁定諭知應予訓誡，且須以假日生活輔導。此外，李男還主張，少女並無駕照，而其家人還將機車給她騎，也有一定的過失責任，因此要求其家人連帶賠償他65萬餘元。

然而，少女家人認為李男求償金額過高，經濟狀況並無法負擔，但法官審理後人為，事發時蔡女僅17歲，是民法上的限制行為能力人，依照法律規定，她的法定代理人必須跟她一起負連帶損害賠償責任，而扣除李男已請領的強制汽車責任險的費用後，蔡女及家屬還須賠償50萬餘元。全案可上訴。

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