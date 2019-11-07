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用投資人基金炒股大賺1500萬　檢諭令經理人300萬元交保

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▲▼ 群益投信黃姓基金經理人(藍格襯杉)與林姓人頭戶(白衣)移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 群益投信黃姓基金經理人被移送台北地檢署複訊，檢方諭令300萬元交保候傳。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、游宗樺／台北報導

前群益投信基金經理人黃姓男子，涉嫌以反向操作手法，透過人頭戶與自己負責操作的基金，在市場中針對3檔股票，來回買賣墊高股價，藉此大賺1500萬元，匯集投資人血汗錢的基金效益，卻因此虧損2200萬元，黃男6日遭檢調約談到案後，坦承因「一時貪念」辜負投資人信任，台北地檢署檢察官訊後依涉嫌《證券投顧法》背信罪，諭令300萬元交保候傳，並限制出海、出境。

▲▼ 群益投信黃姓基金經理人(藍格襯杉)與林姓人頭戶(白衣)移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 黃男的林姓國中好友涉嫌提供人頭戶供其炒股，被檢方諭令200萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

年約30歲的黃男擁有金融碩士學歷，從股票營業員做起，因表現良好，成為群益投信的「創新科技基金」經理人，卻涉嫌在2018年間，利用國中同學林姓男子等親友帳戶進場，並與自己操作的基金交叉買賣華泰等3股票，不斷墊高股價。

儘管群益投信對外表示，黃男管理「創新科技基金」期間，績效為+4.8%，並無損及投資人權益之情事，但檢調清查發現，黃男用這種「反向操作」手法，大賺1500萬元，而他負責的基金效益，卻因此在這3檔股票上慘賠2200萬元。

據了解，黃男在事件曝光前，已向群益自白犯錯，6日遭檢調約談時，承認因為一時貪念，雖盡力維持基金績效，仍辜負了群益與投資人的信任，7日凌晨移送檢察官覆訊後，被依涉犯《證券投資信託及顧問法》背信罪，諭令黃男300萬元交保並限制出境出海，提供人頭戶的林姓男子則以200萬元交保，同時被限制出境出海，同步遭約談的黃男父母等6人訊後請回。

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