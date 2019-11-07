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韓粉「包子隊長」遭爆是詐欺犯　臉書消失了！女小編火大反擊

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▲▼韓粉「包子隊長」遭爆是詐欺犯　臉書消失了！女小編還原真相。（圖／翻攝自臉書）

▲女韓粉「包子隊長」遭爆是詐欺慣犯，在PTT掀起熱議。（圖／翻攝自臉書）

記者柯沛辰／採訪報導

挺韓粉絲團「土包子志工團」白姓女小編近日登上新聞版面，引起關注，不料卻被爆料是詐欺慣犯，還搜出同名同姓起訴書、判決書。白女則在臉書反控，是網友自導自演，不排除訴諸法律行動，但不久後臉書消失。知情人士透露，白女正在準備資料反擊，並申請良民證。

白姓女小編面對新聞鏡頭熱情大方，自稱是「包子隊長小編」，希望以年輕韓粉身分幫韓國瑜打空戰，「我年輕熱愛中華民國，唯一支持韓國瑜」。不過，有眼尖網友發現，白女疑似是爆料公社上的遭起底的詐欺慣犯，比對臉書照片後大吃一驚。

▲▼韓粉「包子隊長」遭爆是詐欺犯　臉書消失了！女小編還原真相。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO轉貼爆料公社貼文，咬定兩者是同一人。（圖／翻攝自PTT）

原PO在PTT八卦版發文爆料，先後貼出起訴書、判決書，以及臉書照片，「發現確實是同一人」。他指控，白女就是先前被PO上爆料公社的詐欺慣犯，欺騙朋友能代操外匯，但拿錢後就自己花掉，後來疑似改名，活躍於土包子志工團，聲稱是韓國瑜青年支持者。

記者實際透過司法院網站系統查詢，確實發現相關案件判決及起訴紀錄，而且案中的白姓女子除了同名同姓，還被標註曾經改名，最終台中地院依2件詐欺取財罪合併判處8個月。

▲▼韓粉「包子隊長」遭爆是詐欺犯　臉書消失了！女小編還原真相。（圖／司法院裁判書查詢）

▲起訴書資料確實能查到同名白姓女子，但未能證實是本人。（圖／司法院裁判書查詢）

不過，白姓女小編第一時間貼出報案三聯單，證明自己到過警局，但絕對沒被通緝。她痛批，爆料者性格扭曲、有政治立場，才刻意造謠中傷她，「如果真有騙幾百萬，麻煩請將我繩之以法，偽造的證據，誰都可以自己寫截圖、看圖編故事，廣傳照片說我是通緝犯得網友們，絕不姑息！」

稍早記者欲聯繫本人，但搜尋不到白女臉書，轉向其他管道求證。有知情人士私下向《ETtoday新聞雲》透露，白女並非關閉臉書，而是疑似遭檢舉，才導致外界搜尋不到，「目前她正在準備資料，申請良民證約要2-5個工作天，將對外證明清白。」

知情人士轉述白女說法，真相很快就會水落石出，將採取法律行動，「爆料者是前任男友及親戚，總之是感情糾紛引起，加上支持政黨不同，去年的爆料公社她本來也有是蒐證，但未提告。」

白姓女小編臉書澄清全文如下：

其實很不想說
前任男友家真的超級深綠
還逼我去老英的造勢場過
要我一定要投給她
他家在桃園也是挺有名的小吃店
因為本人為了吃肉圓
投入了 3年多的情感
為吃沖昏了頭
要不是那段錯誤的感情
也不會誤了中華民國
為此我要跟社會大眾說聲抱歉（鞠躬）

很悔恨投了那一票
以前我眼裡只有是非
現在深深的感受到『顏色』的可怕
原來在什麼顏色生活真的會導致
性格扭曲及造謠是非的能力
如果真有騙幾百萬
如果真的有被通緝
麻煩請將我繩之以法
現在的執政黨會絕對會給你們公道的

感情的糾葛
清官無法斷
只能靠網路霸凌
爆料公社的貼文等事由
偽造的證據，任誰都可以自己寫截圖
看圖編故事
你們所指控取財等的偽造文書罪
甚至散播我利用韓市長名義取材
證據？
請對簿公堂
之後可以筆跡鑑定
匯款紀錄麻煩提供
再來我若是通緝犯或是身背幾十條官司
根據你們的劇本
我能改名？
好好笑，編劇可以用心一點嗎？

以去年爆料公社的貼文當作事實
來評判的人也是一言難盡
才造就是非不分明的台灣
一堆看熱鬧的人
對國家卻都不關心
我也是醉了
網路貼文的真實性
網友們自己去思考
也請為自己的留言負責
還有廣傳照片及說我是通緝犯的網友們
絕不姑息

去年的爆料公社貼文
我也會一併提告
林O愷、戴O平、戴O郡、李O旭
李O旭 11/05 還打電話去我老家
恐嚇我媽媽
說有請徵信社跟監及請黑道處理
說我利用韓國瑜取財騙很多人等等
皆已錄音存證 電話0921****81
還有匿名發文的人、轉貼
也已經提告妨礙名譽
待網路警察偵辦
一堆自己以為正義的人
加油！綠綠們~刷起來

因為政治傾向
我變成通緝犯
也是蠻厲害的
意外的爆紅
不好意思下巴尖礙到你們？

現在綠媒猖獗，應該明天就會上新聞了，希望媒體快來(招手）綠綠們、1450們大家快點刷起來 才有薪水領
話說我既沒要選立委
攻擊我去含沙射影罵市長
也是夠離譜
是想讓大家挺韓挺到很懼怕嗎？
好讓你們民調上升嗎？
第一時間分享PTT貼文的還是綠綠粉專
笑死我了

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

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