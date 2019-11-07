　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退休女校長設局「扮通靈老師」騙4年　新竹豪宅搜出1.1億現金

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼「退休校長」等人假宗教、真斂財案件。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲檢警從嫌疑人竹北豪宅搜出1.1億現金。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者柯沛辰、陳凱力／新竹報導

新竹地檢署6日表示，新竹縣退休校長彭春蘭與吳姓、林姓假靈媒共謀，誆稱有通靈能力，以宗教名義向年長者及病患行騙斂財，得手金額高達上億。新竹檢警聯手破獲後，5日在豪宅內查扣1.1億元現金，將3人聲押，當晚地院裁准羈押禁見。

新竹地檢署表示，彭春蘭從2015年退休後，主動接觸多名被害者，聯合林姓、吳姓女子假扮「程老師」、「方老師」，佯稱具有通靈能力、改運解厄神通法力，鎖定被害人年邁或親友遭逢病痛、事業挫折等低潮，誆稱被害人有冤親債主，近期將有災禍，需購買鉅額法器珠寶等消災解厄。

▲▼「退休校長」等人假宗教、真斂財案件。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲檢警從嫌疑人住處內的行李箱扣得大量現金。（圖／記者陳凱力翻攝）

除消災解厄外，一行人也會誆騙被害人入股、投資虛構的「寶OO珠寶公司」，陸續詐得300至3000多萬不等款項，總金額高達上億元。得手後，這些錢分別藏於吳姓嫌犯的竹北豪宅，及多筆帳戶內，也會購置不動產、金飾、玉器珠寶等加以藏匿。

新竹檢警接獲線報後，經長期蒐證追查，檢察官陳郁仁5日指揮調查局、竹北分局員警，持搜索票前往被告住處、居所及竹北豪宅內，當場起出1.1億元現金、金飾及玉器珠寶百件，另扣得被告名下汽車、房產及相關帳戶，並傳訊被告及相關證人共7人到案說明。

檢方訊後認定，彭春蘭、吳姓女子等3人涉犯詐欺取財、洗錢防制法、銀行法等罪嫌，嫌疑重大，有羈押理由與必要，5日向法院聲請羈押禁見獲准，後續將持續追查有無其餘共犯。

▲▼「退休校長」等人假宗教、真斂財案件。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲除了大量現金，檢警還搜出大量珠寶、玉器。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲▼「退休校長」等人假宗教、真斂財案件。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼「退休校長」等人假宗教、真斂財案件。（圖／記者陳凱力翻攝）

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔
12強／前進日本！中華3比0完封委內瑞拉
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

退休女校長設局「扮通靈老師」騙4年　新竹豪宅搜出1.1億現金

韓粉「包子隊長」遭爆是詐欺犯　臉書消失了！女小編火大反擊

魏應充7罪定讞「確定抓去關」！　彰檢防逃機制火速啟動

服務20年換9單位！火警出動竟躲起來　女消防員喊：我怕火

大馬妹遭「洗劫30萬」丟包陽明山！　帶47萬現金遊台原因曝光

「搭台灣最危險飛機？」網紅違法空中自拍上傳YouTube　下場讓他超後悔

影／20歲男參加公祭違停遭拖吊　揪友「痛毆管理員」…被鐵鍊絆倒還吃官司

台鐵區間車突爆炸！女乘客「燙傷+聽力受損」求國賠63萬

她說「只能當朋友」…醒來全身只剩內褲「下面瘀青」　渣男躺旁邊慘了

「香水」誤認成「珍珠」　果農被控偷竊60斤芭樂獲判無罪

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

屏東歸來便利超商「只賣素食」 為建醮！社區、學校連6天吃素

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

退休女校長設局「扮通靈老師」騙4年　新竹豪宅搜出1.1億現金

韓粉「包子隊長」遭爆是詐欺犯　臉書消失了！女小編火大反擊

魏應充7罪定讞「確定抓去關」！　彰檢防逃機制火速啟動

服務20年換9單位！火警出動竟躲起來　女消防員喊：我怕火

大馬妹遭「洗劫30萬」丟包陽明山！　帶47萬現金遊台原因曝光

「搭台灣最危險飛機？」網紅違法空中自拍上傳YouTube　下場讓他超後悔

影／20歲男參加公祭違停遭拖吊　揪友「痛毆管理員」…被鐵鍊絆倒還吃官司

台鐵區間車突爆炸！女乘客「燙傷+聽力受損」求國賠63萬

她說「只能當朋友」…醒來全身只剩內褲「下面瘀青」　渣男躺旁邊慘了

「香水」誤認成「珍珠」　果農被控偷竊60斤芭樂獲判無罪

快訊／阿姆斯特丹驚傳劫機！機長拉警報　武裝軍警封鎖現場

退休女校長設局「扮通靈老師」騙4年　新竹豪宅搜出1.1億現金

草屯台語真傳！彩券奇女「七字仔」連環砲4分鐘　唸到殺人犯回家洗碗

CBA／連兩戰拚到「見血」　林書豪已成北京票房救世主

真的開放挖石油！　川普政府出租北極阿拉斯加160萬公頃土地

外送員努力跑單！竟被女友嗆「底層工作」酸：別人每年出國4次

窮人為什麼很敢生小孩？生殖策略分析是「長期投資」

韓粉「包子隊長」遭爆是詐欺犯　臉書消失了！女小編火大反擊

宜蘭人等11年「252億鐵路高架化」通過了！9處平交道掰　交通部拍板

判決出爐魏應充臉書PO文訴心境　「善愛為寶、台灣共好的理想不變！」

推惠台26條！央視主播疊字喊話 「灣灣回家吧」掀台網友眾怒爆罵

社會熱門新聞

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

火警出動竟躲起來　女消防員喊：我怕火

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

超美熟女左胸被路人用力撞　網歪樓：來讓我呼呼

她說「只能當朋友」　醒來剩內褲

大馬妹遭洗劫丟包陽明山！帶47萬現金原因曝光

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

魏應充確定抓去關　防逃機制啟動

韓粉女小編「包子隊長」遭爆是詐欺犯

獨／離譜噬人邪教　失蹤人數再增4位

櫃姐長濕疹　噴光408萬積蓄醫治...只換到一句話

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

更多熱門

相關新聞

韓貸款買7200萬豪宅　館長：讓你知道騙人的下場

韓貸款買7200萬豪宅　館長：讓你知道騙人的下場

國民黨總統參選人韓國瑜從去年競選高雄市長時，就主打「庶民」的形象，但是6日他遭爆在2011年也就是他是失業的最後1年，在南港購買7200萬的豪宅。對此館長陳之漢在臉書痛批，「2020讓你知道騙人的下場」。

黃國昌酸韓國瑜「炒房失敗」

黃國昌酸韓國瑜「炒房失敗」

韓國瑜千萬豪宅　李佳芬閨蜜也有買

韓國瑜千萬豪宅　李佳芬閨蜜也有買

快訊／「不是拿7200萬買房子！」　韓國瑜：我是向銀行貸款

快訊／「不是拿7200萬買房子！」　韓國瑜：我是向銀行貸款

韓國瑜遭爆失業還買7200萬豪宅　陳其邁：有義務說明清楚

韓國瑜遭爆失業還買7200萬豪宅　陳其邁：有義務說明清楚

關鍵字：

新竹竹北通靈老師退休校長彭春蘭豪宅

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

煮菜往右一看！她驚見「人臉緊盯」嚇傻

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

他惡搞　害同事被掃把柄插進肛門刺穿腸

火警出動竟躲起來　女消防員喊：我怕火

滿意韓國瑜請舉手！高雄官員全沉默

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

好市多家庭消耗品11年用不完　她PO空盒照解成就

小學生網紅偷拍媽內衣片衝流量

收編街頭奶喵　2年後放大70倍！

闖進6強！張奕7局無失分　中華3比0完封委內瑞拉

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面