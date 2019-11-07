退休女校長設局「扮通靈老師」騙4年　新竹豪宅搜出1.1億現金

▲檢警從嫌疑人竹北豪宅搜出1.1億現金。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者柯沛辰、陳凱力／新竹報導

新竹地檢署6日表示，新竹縣退休校長彭春蘭與吳姓、林姓假靈媒共謀，誆稱有通靈能力，以宗教名義向年長者及病患行騙斂財，得手金額高達上億。新竹檢警聯手破獲後，5日在豪宅內查扣1.1億元現金，將3人聲押，當晚地院裁准羈押禁見。

新竹地檢署表示，彭春蘭從2015年退休後，主動接觸多名被害者，聯合林姓、吳姓女子假扮「程老師」、「方老師」，佯稱具有通靈能力、改運解厄神通法力，鎖定被害人年邁或親友遭逢病痛、事業挫折等低潮，誆稱被害人有冤親債主，近期將有災禍，需購買鉅額法器珠寶等消災解厄。

▲檢警從嫌疑人住處內的行李箱扣得大量現金。（圖／記者陳凱力翻攝）

除消災解厄外，一行人也會誆騙被害人入股、投資虛構的「寶OO珠寶公司」，陸續詐得300至3000多萬不等款項，總金額高達上億元。得手後，這些錢分別藏於吳姓嫌犯的竹北豪宅，及多筆帳戶內，也會購置不動產、金飾、玉器珠寶等加以藏匿。

新竹檢警接獲線報後，經長期蒐證追查，檢察官陳郁仁5日指揮調查局、竹北分局員警，持搜索票前往被告住處、居所及竹北豪宅內，當場起出1.1億元現金、金飾及玉器珠寶百件，另扣得被告名下汽車、房產及相關帳戶，並傳訊被告及相關證人共7人到案說明。

檢方訊後認定，彭春蘭、吳姓女子等3人涉犯詐欺取財、洗錢防制法、銀行法等罪嫌，嫌疑重大，有羈押理由與必要，5日向法院聲請羈押禁見獲准，後續將持續追查有無其餘共犯。

▲除了大量現金，檢警還搜出大量珠寶、玉器。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

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