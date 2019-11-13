美參議員籲推進《香港人權與民主法案》立法　今討論表決時程

▲ 香港中大校園12日深夜至13日凌晨成為戰場。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

香港示威持續數月，港警昨天（12日）下午首度攻入中文大學，至13日凌晨仍持續對學生施放催淚彈及橡膠子彈，使校園也成為戰場。眼看衝突不斷升級，各國都出面譴責暴力。美國參議院外交委員會主席12日也呼籲，希望參議院盡早通過立法，支持捍衛民主的香港示威者。

《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）在美國眾議院獲得跨黨派支持，上月15日通過，內容包括禁止美企向香港政府與警方出口催淚彈，以及針對破壞香港自治權的個人進行制裁，也因此招致北京當局指責，稱美國議員「居心不良」。

共和黨參議院籍外交委員會主席里施（Jim Risch）12日在在美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）討論中國問題時表示，他是這項法案的共同提倡者與堅定支持者，希望法案能有所進展。

事實上，外交委員會9月曾批准一項類似法案，但目前還未安排《香港人權與民主法案》在參議院全體表決。參議院通過後還得交由總統川普（Donald Trump）簽字，法案才會生效。但白宮正忙於與中國的貿易談判，川普也還未表態他是否會簽署。

國會助理透露，里施與共和黨籍參議員、美國國會及行政部門中國問題委員會主席魯比奧（Marco Rubio）13 日將與共和黨籍參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）會面，討論為該法案爭取投票時間的可能性。里施指出，「世界必須看到，美國會站出來說，這是錯誤的。我們與香港人同在。」

當被問及麥康諾是否會安排表決時，一名發言人提到，麥康諾12日在參議院發表的言論表達對香港上演暴力的憂慮，「我渴望繼續與里施參議員、葛瑞姆參議員（Lindsey Graham）、魯比奧參議員及其他人朝向一個強而有力且程序上可行的解決方案持續合作。」

►美眾議院通過《香港人權與民主法案》 要求美總統制裁侵害人權者

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。