中國科學家承認竊取商業機密！　偷美石油公司價值300億電池技術

▲ 中國科學家在美國公司工作期間竊取機密。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國司法部宣布，36歲中國科學家譚鴻進（Hongjin Tan，音譯）在美國奧克拉荷馬州跨國石油公司Phillips 66工作期間竊取下一代電池技術相關商業機密，價值超過10億美元（約新台幣305億元），12日認罪。

譚鴻進擁有美國永久居民身分，2017年5月起任職於Phillips 66擔任助理科學家，2018年12月被控竊取商業機密後被捕。該公司去年12月也曾透露，正配合美國聯邦調查局（FBI）調查一名前員工。

FBI文件顯示，Phillips 66去年12月打電話報案，宣稱商業機密被竊取。而譚鴻進大約在同一時間向同事表示，他即將返回中國，但還沒來得及回國就被逮捕。他在認罪協商中坦承，在沒有得到雇主授權的狀況下複製與下載研發資料。

譚鴻進在12日在奧克拉荷馬北區聯邦地區法院認罪，承認竊取商業機密、未經授權傳輸商業機密及未經授權占有商業機密，將於2020年2月12日被判刑。美國司法部表示，可能判處最高2年徒刑及賠償石油公司15萬美元（約新台幣457萬元）。

負責國家安全事務的助理司法部長德默斯（John Demers）指出，「譚鴻進的認罪說明了中國竊取美國智慧財產的現況。當局在中國發起一項行動，以打擊這起事件反映的行為，也就是使美國人失去工作的非法行為，而我們會持續行動。」

聯邦檢察官蕭爾斯（Trent Shores）則指出，「譚鴻進這類的產業間諜專門從事刺探活動及竊取美國商業機密與智慧財產；中國經濟侵略對美國新興高科技產業構成威脅。」

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