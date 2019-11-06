　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

不只中國！陸商務部：印度和其他15個RECP成員都存在問題

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼白皮書,王受文。（圖／翻攝自國新網）

▲大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。（圖／翻攝自國新網）

記者馬叔安／綜合報導

針對印度暫不加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RECP），大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，印度現在還有一些問題需要處理，大家都表示理解和尊重，除了中國大陸之外，RCEP的15個成員國也都會繼續與印度進行磋商，至於RCEP將於明年年中前完成文本，並且正式簽署。

根據大陸國新辦網站，王受文表示，印度所存在的這些問題，不只是和中國的問題，而是和所有的其他的15方都存在的一些問題。15個成員國也將繼續和印度保持聯繫和磋商，努力以相互滿意的方式解決印度所關心的一些遺留問題，「大家非常歡迎印度能夠盡快加入這個協定。」

全球最大規模貿易協定「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），包括中國、日本、南韓及東南亞國協（ASEAN）等，日宣佈完成協定中的20個章節及市場准入的談判，將在2020年簽署。由於協定內容沒有顧及印度的憂慮，印度政府在當天宣布不加入協定。

▲▼印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透社）

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透社）

RCEP由10個東協國家和6個與其簽署自由貿易協（FTA）的國家組成，包括中、日、南韓、印度、澳洲和紐西蘭。RCEP自2012年開始談判，目標要將16國聯合起來組成一個全球最大的自由貿易區，涵蓋人口數達36億人，將近全世界人口的2分之1。

於此之前，曾有部分RCEP成員國建議排除印度，但泰國副總理兼商業部長朱林（Jurin Laksanawisit）說明，印度並未主動退出，目前談判也很順利。《路透社》則分析，印度留在此框架內將為東南亞國家帶來好處，或可避免RCEP全盤由中國主導的局面。

►15國宣布RCEP完成談判　印度憂「中國傾銷、貿易逆差擴大」拒加入

►就差印度！曼谷東協峰會達成RCEP無望　延至明年2月越南簽署

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
閃亮亮❤黃包包1年後「外貌變了」！近照PO網粉驚喊：認不出來
林志玲婚禮日期曝光！「11月17日」回台南老家宴客
美熟女左胸被路過男子用力撞！火大拍片抱怨..超高顏值網全歪樓
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兒子嫌棄晚餐全素菜…下秒點燃瓦斯桶：去死！爸痛哭「拿鋤頭砸斃他」判決出爐

先對妻子試用迷藥！　賤男半年狂約4嫩妹下藥性侵3女得逞

華聞快遞／福州口岸首次查獲侵權「Airpods」無線耳機

遇襲後首發聲！何君堯批「香港夠亂了」：自己無畏無懼

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

不只中國！陸商務部：印度和其他15個RECP成員都存在問題

師傅做工「手指斷掉」衝去醫院...卻忘在計程車上！　動員全城急找「餐巾紙」

韓正見林鄭月娥「握手6秒」　讚「千方百計穩控局勢」

何君堯言行爭議多！　辦事處、祖墳被毀　被英國大學褫奪名譽博士

統一後保障台灣制度　中評社：四中全會為一國兩制提出方向

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

兒子嫌棄晚餐全素菜…下秒點燃瓦斯桶：去死！爸痛哭「拿鋤頭砸斃他」判決出爐

先對妻子試用迷藥！　賤男半年狂約4嫩妹下藥性侵3女得逞

華聞快遞／福州口岸首次查獲侵權「Airpods」無線耳機

遇襲後首發聲！何君堯批「香港夠亂了」：自己無畏無懼

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

不只中國！陸商務部：印度和其他15個RECP成員都存在問題

師傅做工「手指斷掉」衝去醫院...卻忘在計程車上！　動員全城急找「餐巾紙」

韓正見林鄭月娥「握手6秒」　讚「千方百計穩控局勢」

何君堯言行爭議多！　辦事處、祖墳被毀　被英國大學褫奪名譽博士

統一後保障台灣制度　中評社：四中全會為一國兩制提出方向

起司控不容錯過！全聯6款神級起司甜點報到　必吃紐時狂推「巴斯克乳酪蛋糕」

導演錄影前送平安符　劉沛穎見「數不清十字架」傻眼

219萬起！新Jaguar XE豹力轎跑R-Dynamic上身、內裝再進化

球迷瘋12強！台南棒球場「大螢幕轉播」...下秒變賞月　網笑爛：烤肉啦

兒子嫌棄晚餐全素菜…下秒點燃瓦斯桶：去死！爸痛哭「拿鋤頭砸斃他」判決出爐

《傳說對決》AIC國際賽11/5小組賽開打　全球12隊精銳會師泰國

灰陶加彩仕女俑被被欺負！　故宮反霸凌：你就是你，要喜歡自己的樣子

牙菌竄心臟「啃爛瓣膜」...2種人風險高　醫：平滑度是關鍵！

芬蘭海灘出現30米長「冰蛋海」！攝影師住25年首見　專家曝形成原因

鳥不是自己飛走的！鸚鵡半夜遭竊　飼主登門竊賊下跪求饒：我給你打

女子夜店喝醉...被撿屍遭咬胸 4外籍淫狼「輪流性侵」到天亮

大陸熱門新聞

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

女高中生叫完外賣失聯！外送小哥下秒報警

26歲女教師墜樓亡...屍體全是毆打傷

華為員工「抱怨伙食差」！CEO：你去幫廚3個月

白皙正妹「比V燦笑」坐駕駛艙：謝謝機長

小胖弟與空姐合影　15年後竟成師徒

男童遭狠踹身亡　媽泣：老師還要我們說謊

敷電熱眼罩！她雙眼突睜不開...醫：差點失明

全民V怪客日千人集結尖沙嘴　水炮車出動驅散

進博會登場！鑲4萬顆鑽石黃金馬桶成亮點

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

上課偷拍正妹老師　超仙顏值掀暴動

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

他借法拉利當禮車　婚禮前夕上路竟撞毀

更多熱門

相關新聞

印度拒入RCEP有損國際信譽

印度拒入RCEP有損國際信譽

由東協十國所發起之「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）原希望透過東協曼谷峰會敲定所有相關條款，以利達成初步協議，但因印度有所異議，因此讓原期待進程落空。

為860元　印度男吞42顆雞蛋亡

為860元　印度男吞42顆雞蛋亡

百藥之王「訶子」改善關節不適　讓你「咖有力」

百藥之王「訶子」改善關節不適　讓你「咖有力」

15國宣布RCEP完成談判　印度拒加入

15國宣布RCEP完成談判　印度拒加入

印度新德里從衛星消失！極惡空汙籠罩

印度新德里從衛星消失！極惡空汙籠罩

關鍵字：

王受文印度RECP區域全面經濟夥伴關係協定

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

剛買完便當牽單車自摔　下秒砂石車輾過爆頭慘死

「元祖少奶奶」13年爆婚變！生日當天抓包老公偷腥

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面