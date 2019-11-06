不只中國！陸商務部：印度和其他15個RECP成員都存在問題

▲大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文。（圖／翻攝自國新網）

記者馬叔安／綜合報導

針對印度暫不加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RECP），大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，印度現在還有一些問題需要處理，大家都表示理解和尊重，除了中國大陸之外，RCEP的15個成員國也都會繼續與印度進行磋商，至於RCEP將於明年年中前完成文本，並且正式簽署。

根據大陸國新辦網站，王受文表示，印度所存在的這些問題，不只是和中國的問題，而是和所有的其他的15方都存在的一些問題。15個成員國也將繼續和印度保持聯繫和磋商，努力以相互滿意的方式解決印度所關心的一些遺留問題，「大家非常歡迎印度能夠盡快加入這個協定。」

全球最大規模貿易協定「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），包括中國、日本、南韓及東南亞國協（ASEAN）等，日宣佈完成協定中的20個章節及市場准入的談判，將在2020年簽署。由於協定內容沒有顧及印度的憂慮，印度政府在當天宣布不加入協定。

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透社）

RCEP由10個東協國家和6個與其簽署自由貿易協（FTA）的國家組成，包括中、日、南韓、印度、澳洲和紐西蘭。RCEP自2012年開始談判，目標要將16國聯合起來組成一個全球最大的自由貿易區，涵蓋人口數達36億人，將近全世界人口的2分之1。

於此之前，曾有部分RCEP成員國建議排除印度，但泰國副總理兼商業部長朱林（Jurin Laksanawisit）說明，印度並未主動退出，目前談判也很順利。《路透社》則分析，印度留在此框架內將為東南亞國家帶來好處，或可避免RCEP全盤由中國主導的局面。

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