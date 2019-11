印度新德里從衛星上「被消失」！極惡空污籠罩　2000萬居民吸毒氣

▲印度新德里面臨3年來最嚴重空汙。(圖/翻攝自騰訊新聞)

記者曾羿翔/綜合報導



印度新德里正面臨3年來最嚴重的空汙。據了解,美國航空太空中心(NASA)4日掃過南亞區時,有科學家發現新德里在衛星圖上「完全被消失」,上空有一層濃厚煙霧掩蓋,還有大量灰黑色的煙霧籠罩在印度北部的恆河平原上,東部海岸、孟加拉灣的上空也被一道濃煙覆蓋住。為對抗空汙,泰姬瑪哈陵在附近擺放一台裝有空氣清淨機的廂型車。

綜合外媒報導,印度首都新德里居民4日要面臨一場空汙的硬仗,濃厚的霧霾導致刺痛眼睛,甚至還會讓人呼吸困難。嚴重的空汙已導致學校停課,就連車輛也禁止上路,工程進度也宣告暫停。

▲空汙已導致當地學校停課,工程進度也宣告暫停。

當局環境污染預防與控制局已宣布,新德里與周邊地區空氣質量已經飆破「危險」等級,進入「公共健康緊急狀態」。面對這場3年來最嚴重的「空汙危機」,市長克利瓦(Arvind Kejriwal)表示,這是「難以承受的汙染」,要求採取因應措施;城市彷彿變成「毒氣室」,這裡的空污已經可能造成呼吸道疾病。

克利瓦3日透過推特PO出空汙影片表示,「到處都是煙霧,包括年輕人、小孩以及老年人,大家都呼吸困難。」據了解,當地學校已從1日就開始停課,預計5日才會恢復。

▲居民紛紛戴上口罩。(圖/達志影像/美聯社)

報導還指出,新德里2000萬居民面對這場空汙,有許多人因為眼睛刺痛已哀怨連連。泰姬瑪哈陵為了應付空汙,還在附近擺放一台裝有空氣清淨機的廂型車。

Pollution has rched unbearable levels across N India. Del govt taken many steps. Delhiites hv made many sacrifices. Del suffering for no fault of theirs. Punjab CM also expressd concern. Centre shud take immediate steps 2 provide relief. V will support Centre in all initiatives https://t.co/Vx85xYlDId