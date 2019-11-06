掏2000元買檳榔！西施一見「指甲亮點」忘我了　駕駛：現在聊天很貴…1950

▲原PO大拇指指甲快要和大拇指一樣長。（圖／翻攝爆怨公社臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享開車買一包50元檳榔時，結果指甲意外讓西施聊天聊到忘我，後來還發生趣事，「現在聊天很貴…1950（元）。」當原PO貼出大拇指的指甲照時，引發網友熱議，讓他直呼「靠北，我被嗆爆了。」

當事人5日在「爆怨公社」臉書社團發文說，買檳榔付了一張2000元紙鈔；西施走出來時，開始講一堆她的指甲怎樣怎樣，「你的指甲真的假的？我的都留不了。」

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原PO指出，重點西施講完回去就坐著包檳榔，「我還在等妳找錢捏」，按了喇叭一下。他還原和對方的對話：

西施：你還要什麼嗎？

原PO：小姐，我看起來很有錢？



西施：看起來應該.........不太像。



原PO：O！那還不找錢。

▼您會留指甲嗎？（圖／記者陳俊宏攝）

原PO寫道，「現在聊天很貴…1950（元）。」他也貼出自己的右手大拇指指甲照，只見指甲快要和大拇指一樣長。對此，許多網友留言，「好佩服的指甲」、「這我真的不行」、「斷掉很痛欸」、「抱歉，我不能接受。」

而有人留言，「用目測的方式，這個長度的指甲....大約陪伴您半年以上有了」；原PO回「少說也要兩年。」原PO看完大家的留言也說，「靠北，我被嗆爆了。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！