賣場迷你蛋塔！藍衣大媽看準試吃…「暴風吸入狂掃」剩3顆　他秒沒胃口

▲大賣場有迷你蛋塔給顧客試吃。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我很少見到臉皮厚的人，今天總算見到了」，一名高雄男網友日前去逛大賣場，走到麵包區，看到工作人員有開一盒迷你蛋塔給顧客試吃，本來打算拿一個嚐嚐。結果原PO前面有一位帶著小孩的大媽，就站在試吃盒前一陣狂吃，一個接一個地拿，讓站在後方的原PO傻眼，「算了……看她吃我都飽了。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，說他日前到高雄某間大賣場，走到麵包區打算要看瑪德蓮蛋糕的價格，剛好一旁可以試吃迷你蛋塔，看了一下盒子，大概有10來個，打算拿一個嚐嚐看。當時原PO站在一個婦人後方，對方是個身穿水藍色上衣的媽媽，還用購物車推著小孩。

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沒想到這位媽媽就站在麵包櫃旁邊，先是拿了一個迷你蛋塔試吃，接著就是一陣狂掃，原PO還完整還原當時的情況，「又拿了一個（假裝問問麵包區阿姨日期）、又拿了一個 （我還在後面等他）、又拿了一個（咬了半口給他小孩）、又拿了一個 （問阿姨瑪德蓮蛋糕要不要冰）」。

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▲一盒迷你蛋塔有10幾個，被大媽吃剩3個。（圖／翻攝自爆怨公社）

這時原PO拿了一盒瑪德蓮蛋糕看價格，「嗯……85元（放回去）」，「她又拿了一個（咬半口給小孩），最後又拿了一個（移到另一個麵包櫃）」。等婦人走到另一個麵包櫃後，原PO看了一下蛋塔試吃盒，「算了……看她吃我都飽了」，而且原本試吃盒內有10來個，數一數只剩3個，讓男網友直呼「大賣場吃到飽的概念……」

看到貼文後，不少人紛紛直呼這樣的心態真的很不可取，「厚臉皮是吃來的，不然怎麼那麼厚」、「反正是試吃，總有人喜歡吃到飽」、「是否過於貪心」、「試吃的人98%不會買，純粹只是想吃到飽」、「我活到42歲，講真的，我從來沒有試吃過耶！因為我覺得好尷尬喔！根本是貪吃的人才會有的行為」、「有些人真的是貪小便宜，什麼都要貪，連自己的小孩也是這樣教。」

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