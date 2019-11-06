「1221 Wecare臺灣大遊行」號召10萬人反韓！尹立嗆：歡迎韓粉來玩

▲▼Wecare1221高雄大遊行 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

Wecare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李醫師、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、前81氣爆自救會會長陳冠榮醫師、前金區三川里里長莊晉勳在高雄市立文化中心，宣布「1221 Wecare臺灣大遊行」正式啟動，尹立說：「歡迎任何人來參加，也韓迎韓粉來玩」。

尹立開場時強調，Wecare、公民割草、台灣基進準備好了，準備要迎接韓國瑜就職未滿1年、鑽法律漏洞避免罷免的倒數階段了；高雄面對韓害的這一年來，藉由自癒的而產生了抗體，但也憂慮病毒找尋新的宿主。

果然，假庶民詐騙在韓假期間橫行全台，更透過紅媒放大、網路造謠，意圖讓韓害再起。畢竟，詐騙早已經產業化、科技化、國際化，面對犯罪般的詐騙，我們需要國與國的司法互助；面對政治詐騙，我們需要台澎金馬的同胞們手足相抵、縣市聯防。

罷韓已在倒數計時的路上，但罷韓已經不只是高雄的事。12月21日，要邀請每一位珍惜台灣的人站出來，從各地來到高雄，看看這裡的兄弟姐妹，體會海闊天空的海洋首都，聞聞海水的鹹味，那是天然的療癒。高雄醒了，台灣妳呢？

▲▼Wecare1221高雄大遊行 。（圖／記者吳奕靖攝）

李醫師指出，今天公民割草行動和Wecare高雄、台灣基進、來自基層的莊里長、象徵高雄浴火重生的陳冠榮醫師站在一起，正表示對韓市長的不信任，顯見罷韓是來自高雄各個角落的共識，更是一個行動進行式。