放韓假不出席議會總質詢　基進黨轟：高雄市民比不過韓國瑜一條內褲

▲「Wecare1221高雄大遊行」記者會選在高雄市文化中心舉辦，圖（右二）基進黨張博洋。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

「Wecare臺灣大遊行」活動已經選定12月21日從高雄市文化中心前出發，Wecare高雄發起人尹立、公民割草行動發言人李醫師等人舉辦記者會，在記者會當中，台灣基進黨對於高雄市長韓國瑜不出席高雄市議會進行預算審查，高分貝提出質疑問：「難道高雄市民比不過你韓國瑜的一條內褲嗎？」

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋認為：韓國瑜在傾聽之旅的第一站並非選在高雄市，而是從屏東出發，然後前進台南，跳過了高雄，這是因為韓國瑜自己知道高雄市民不喜歡這樣一個詐騙市長，發現高雄沒有人支持他，甚至連高雄市政府研考會也不做韓國瑜「市長滿意度」民調，「韓國瑜非常清楚高雄市民對他的支持度，非常非常的低，所以他只好選擇到高雄隔壁的屏東跟台南，繼續來詐騙我們的高雄人民」。

▲Wecare1221高雄大遊行活動記者會 。（圖／記者吳奕靖攝）

而話鋒一轉又提到了高雄市議會目前正在進行總預算審查，不過韓國瑜卻請假缺席，張博洋也提出質疑「韓國瑜寧可選擇在家洗衣服，我們在這邊要問一句話，難道高雄市民比不過韓國瑜你的一條內褲嗎？難道高雄市民重要性沒有比你洗衣服，還要重要嗎」？

所以呼籲大家在12月21日一起出來參加活動，表達不滿的情緒，「我們從罷韓到現在反韓，我們邀請非常多，全台灣的朋友一起來到高雄，罷韓可能只有高雄的事，反對韓國瑜以及他後面代表的中國國民黨，這絕對會是全台灣人的事」。

▲▼Wecare1221高雄大遊行宣言 。（圖／記者吳奕靖攝）