何君堯言行爭議多！　辦事處、祖墳被毀　被英國大學褫奪名譽博士

▲何君堯2011年獲英國安格里亞魯斯金大學頒授名譽法學博士學位，曾與妻子合照留念。（圖／翻攝自何君堯網頁）

本報訊

立法會議員何君堯今（6日）早上於屯門啟豐園商場地下「擺街站」時遇襲，胸口受傷送院。他在反修例風波中，因言論出位爭議不斷，曾發起撐警集會，於7月21日元朗黑夜當晚被目擊疑與相關白衣人握手言歡，被外界懷疑他與無差別襲擊事件有關。其後，他在荃灣、天水圍及屯門的辦事處先後被破壞，其父母祖墳更被破壞。他的出位言論導致被英國安格裏亞魯斯金大學褫奪名譽博士學位。

政府推動《逃犯條例》修訂引起軒然大波，觸發多場大規模示威遊行，引發多次警民衝突，令警民關係跌至冰點。何君堯於6月30日舉辦「630撐警察，保法治，護安寧」撐警集會，稱集會能鼓勵及關心受到委屈及誤會的警務人員繼續努力工作，緊守崗位。

▲有網上流傳片段，顯示建制派立法會議員何君堯（左）在街上與多名白衣人握手。（圖／翻攝自網路）

元朗黑夜 被拍到與白衣人握手言歡

7月21日元朗發生白衣人無差別襲擊事件，逾百名身穿白衣男士手持藤條和鐵通，在西鐵站內、月台、商場及附近一帶對市民襲擊，多名市民被打至皮開肉裂、頭破血流。最爭議性一幕是何君堯被拍到曾於元朗與白衣人握手問好，並稱他們為「英雄」，有關舉動被外界質疑他有份策劃無差別襲擊事件，但他否認此說法。其後在港台節目指，對元朗白衣人襲擊市民感到心寒，但他沒有後悔與白衣朋友握手，唯一後悔是有人破壞香港的穩定繁榮。

事後，何君堯在荃灣、天水圍及屯門的辦事處先後有市民到場抗議，並拆毀玻璃破壞。何君堯已故父母，位於良田村墓園的山墳亦遭毀壞，其母親墓碑被人搬起，另外兩個墓碑被人噴上黑油及放上花枝，牆壁及地面亦被噴上「官黑勾結」、「何君堯孝子」及粗口字句。

7.21元朗黑夜事件引起軒然大波，何君堯於11月1日入稟高等法院，控告立法會議員郭榮鏗、林卓廷及毛孟靜誹謗，指他們在公開場合向他大呼「何君堯，黑社會」，與事實不符，要賠償及日後不得作出同類言論。

▲網路上流傳何君堯祖墳被破壞照片。（圖／翻攝自網路）

被褫奪名譽博士學位

何君堯出位言行不斷，包括大屠殺、攻擊同性戀、攻擊女性以及種族主義，英國上議院議員奧爾頓勛爵（Lord Alton of Liverpool）曾去信ARU，列舉他的「不當行為」促請學校褫奪何君堯的名譽博士學位。上月尾，英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）確定褫奪何君堯的名譽博士學位。大學回覆《香港01》查詢指：「獲安格里亞魯斯金大學頒發名譽學位人士，必須為我們的學生、校友和員工，以及我們所服務的社區樹立正面榜樣。自何先生獲頒發名譽學位以來，其行為持續引起關注。大學經過調查後，已撤銷何先生的名譽學位。」

何君堯認知率最高 支持度最低

根據香港民研計劃於10月29日發放的立法會議員民望及民情指數，結果顯示市民對建制派議員何君堯的認知率最高，但其支持度卻是最低，只有17.1分，支持度最高的議員是民主黨鄺俊宇，有59分。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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