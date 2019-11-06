　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

何君堯言行爭議多！　辦事處、祖墳被毀　被英國大學褫奪名譽博士

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港億元何君堯被傳與元朗白衣人握手，祖墳被破壞，英國名譽博士位也被褫奪。（圖／翻攝自網路）

▲何君堯2011年獲英國安格里亞魯斯金大學頒授名譽法學博士學位，曾與妻子合照留念。（圖／翻攝自何君堯網頁）

本報訊

立法會議員何君堯今（6日）早上於屯門啟豐園商場地下「擺街站」時遇襲，胸口受傷送院。他在反修例風波中，因言論出位爭議不斷，曾發起撐警集會，於7月21日元朗黑夜當晚被目擊疑與相關白衣人握手言歡，被外界懷疑他與無差別襲擊事件有關。其後，他在荃灣、天水圍及屯門的辦事處先後被破壞，其父母祖墳更被破壞。他的出位言論導致被英國安格裏亞魯斯金大學褫奪名譽博士學位。

政府推動《逃犯條例》修訂引起軒然大波，觸發多場大規模示威遊行，引發多次警民衝突，令警民關係跌至冰點。何君堯於6月30日舉辦「630撐警察，保法治，護安寧」撐警集會，稱集會能鼓勵及關心受到委屈及誤會的警務人員繼續努力工作，緊守崗位。

▲香港億元何君堯被傳與元朗白衣人握手，祖墳被破壞，英國名譽博士位也被褫奪。（圖／翻攝自網路）

▲有網上流傳片段，顯示建制派立法會議員何君堯（左）在街上與多名白衣人握手。（圖／翻攝自網路）

元朗黑夜　被拍到與白衣人握手言歡

7月21日元朗發生白衣人無差別襲擊事件，逾百名身穿白衣男士手持藤條和鐵通，在西鐵站內、月台、商場及附近一帶對市民襲擊，多名市民被打至皮開肉裂、頭破血流。最爭議性一幕是何君堯被拍到曾於元朗與白衣人握手問好，並稱他們為「英雄」，有關舉動被外界質疑他有份策劃無差別襲擊事件，但他否認此說法。其後在港台節目指，對元朗白衣人襲擊市民感到心寒，但他沒有後悔與白衣朋友握手，唯一後悔是有人破壞香港的穩定繁榮。

事後，何君堯在荃灣、天水圍及屯門的辦事處先後有市民到場抗議，並拆毀玻璃破壞。何君堯已故父母，位於良田村墓園的山墳亦遭毀壞，其母親墓碑被人搬起，另外兩個墓碑被人噴上黑油及放上花枝，牆壁及地面亦被噴上「官黑勾結」、「何君堯孝子」及粗口字句。

7.21元朗黑夜事件引起軒然大波，何君堯於11月1日入稟高等法院，控告立法會議員郭榮鏗、林卓廷及毛孟靜誹謗，指他們在公開場合向他大呼「何君堯，黑社會」，與事實不符，要賠償及日後不得作出同類言論。

▲香港億元何君堯被傳與元朗白衣人握手，祖墳被破壞，英國名譽博士位也被褫奪。（圖／翻攝自網路）

▲網路上流傳何君堯祖墳被破壞照片。（圖／翻攝自網路）

被褫奪名譽博士學位

何君堯出位言行不斷，包括大屠殺、攻擊同性戀、攻擊女性以及種族主義，英國上議院議員奧爾頓勛爵（Lord Alton of Liverpool）曾去信ARU，列舉他的「不當行為」促請學校褫奪何君堯的名譽博士學位。上月尾，英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University，ARU）確定褫奪何君堯的名譽博士學位。大學回覆《香港01》查詢指：「獲安格里亞魯斯金大學頒發名譽學位人士，必須為我們的學生、校友和員工，以及我們所服務的社區樹立正面榜樣。自何先生獲頒發名譽學位以來，其行為持續引起關注。大學經過調查後，已撤銷何先生的名譽學位。」

何君堯認知率最高　支持度最低

根據香港民研計劃於10月29日發放的立法會議員民望及民情指數，結果顯示市民對建制派議員何君堯的認知率最高，但其支持度卻是最低，只有17.1分，支持度最高的議員是民主黨鄺俊宇，有59分。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

►我該答應女友嗎？

ET快訊
「六福皇宮大樓」新房客曝光！JR東日本首家在台飯店2021年
新娘踩瓦片！白紗一撩「羞紅倒三角」秒見客　萬人笑炸：會恨一輩
獨／元祖少奶霸氣給千金小三難看！抓猴怒把「偷腥照」傳群組
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

師傅做工「手指斷掉」衝去醫院...卻忘在計程車上！　動員全城急找「餐巾紙」

韓正見林鄭月娥「握手6秒」　讚「千方百計穩控局勢」

何君堯言行爭議多！　辦事處、祖墳被毀　被英國大學褫奪名譽博士

統一後保障台灣制度　中評社：四中全會為一國兩制提出方向

港警5個月「拘捕3000反送中示威者」　港媒：政府曾考慮特赦可行性

他挑戰網紅遊樂設施「墜橋」　正常喝水吃柚子...幾分鐘後離奇身亡

習近平進博會提倡「經濟大門更開放」　歐商會：去年只有一半協議兌現…

討厭黃種人　陸中科院外籍人員發表辱華言論秒遭停職

影／香港反反送中議員何君堯「被捅胸口」　藍衣男被捕大喊：你個人渣！

華聞快遞／深圳推出30平方公里優質產業用地　向全球招商

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

陳意涵DIY鬆餅做壞了　老公偷吃角角安慰：滿香的啊

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

菲律賓超強排球妹！發球先扭臀　華麗轉身連4顆「元氣彈」虐對手

韓國瑜3日消失整天在家洗衣服　深夜公開行程韓粉讚：好男人

那英《蒙面》唱「繞口」洗腦神曲　吳宗憲台下挑戰，舌頭狂打結XD

師傅做工「手指斷掉」衝去醫院...卻忘在計程車上！　動員全城急找「餐巾紙」

韓正見林鄭月娥「握手6秒」　讚「千方百計穩控局勢」

何君堯言行爭議多！　辦事處、祖墳被毀　被英國大學褫奪名譽博士

統一後保障台灣制度　中評社：四中全會為一國兩制提出方向

港警5個月「拘捕3000反送中示威者」　港媒：政府曾考慮特赦可行性

他挑戰網紅遊樂設施「墜橋」　正常喝水吃柚子...幾分鐘後離奇身亡

習近平進博會提倡「經濟大門更開放」　歐商會：去年只有一半協議兌現…

討厭黃種人　陸中科院外籍人員發表辱華言論秒遭停職

影／香港反反送中議員何君堯「被捅胸口」　藍衣男被捕大喊：你個人渣！

華聞快遞／深圳推出30平方公里優質產業用地　向全球招商

攝護腺肥如蘋果！他膀胱堵塞「炸尿1000CC」醫嚇傻：最怕腎衰竭

教團提「增員額、提高行政加給」　教部：已降教學節數讓老師有時間備課

馬英九聽到這問題笑了！三中案律師稱「不清楚中視簽約」：當天與扁見面　

快訊／「六福皇宮大樓」新房客曝光！JR東日本首家在台飯店2021年開幕

骨痛竟是攝護腺癌轉移？　高惡性攝護腺腫瘤如何治療

準備開除調查拜登之子檢察官！烏克蘭與美國切割　另開除1/3檢察官

安以軒產子百日開趴「小s變配角」　純白紗裙美翻完全逆生長

韓國瑜買豪宅　韓辦：庶民就是平民，也有買賣房產的權利

果粉有錢還是捨得花？　美國iPhone 用戶擁有智能手錶比重是Android用戶兩倍

韓國瑜夫婦花7200萬買南港豪宅　民進黨團轟：貴族卻假裝是庶民

大陸熱門新聞

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

女高中生叫完外賣失聯！外送小哥下秒報警

26歲女教師墜樓亡...屍體全是毆打傷

華為員工「抱怨伙食差」！CEO：你去幫廚3個月

白皙正妹「比V燦笑」坐駕駛艙：謝謝機長

小胖弟與空姐合影　15年後竟成師徒

男童遭狠踹身亡　媽泣：老師還要我們說謊

敷電熱眼罩！她雙眼突睜不開...醫：差點失明

全民V怪客日千人集結尖沙嘴　水炮車出動驅散

進博會登場！鑲4萬顆鑽石黃金馬桶成亮點

上課偷拍正妹老師　超仙顏值掀暴動

弟弟7樓剛墜下！哥竟跟上雙亡　她見屍嚇傻

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

他借法拉利當禮車　婚禮前夕上路竟撞毀

更多熱門

相關新聞

港警拘3000示威者　港府曾考慮特赦可行性

港警拘3000示威者　港府曾考慮特赦可行性

反送中示威持續近5個月，港警期間共拘捕將近3000名示威者。《香港電台》5日引述消息，政府內部曾考慮過引用《基本法》48條12款，特赦反修例運動被捕人的可行性，前提是一定要完成整個司法程序，亦不能事前作表態，以免影響司法獨立。特首林鄭月娥則說不檢控、不追究是「不會發生的」，但她沒有表態在司法程序完成後是否會考慮。

香港反反送中議員何君堯「被捅胸口」

香港反反送中議員何君堯「被捅胸口」

全民V怪客日千人集結尖沙嘴　水炮車出動驅散

全民V怪客日千人集結尖沙嘴　水炮車出動驅散

習近平會見林鄭「中央對你是高度信任的」

習近平會見林鄭「中央對你是高度信任的」

反送中蛋糕被拔資格　大會澄清：尺寸太大

反送中蛋糕被拔資格　大會澄清：尺寸太大

關鍵字：

何君堯反送中建制派

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

D罩杯女球僮是真的　與米吉亞開聊

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

兒子住院竟出現「17個女友」來探病　媽嚇歪了

12強女球僮「胸前狂晃」　IG被神出

「有火警就躲起來」　女消防員被控擺爛：我怕火

2歲童墜橋最後身影曝光　與母緊緊牽手

子瑜曝未來規劃！網一聽笑了：超有台味

子涵「大32歲父女戀」名醫前男友曝光！飯局妹黑歷史起底

新娘踩瓦片「羞紅倒三角」秒見客！

公博美突然孕吐！看獸醫被告知「懷孕了」

「元祖少奶奶」13年爆婚變！生日當天抓包老公偷腥

哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　2天防大雨地區曝

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

和孫安佐約砲被逼崩潰！米砂吐痛苦心聲：死了就能解脫

更多

最夯影音

更多
視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了

視線移不開！BMW分身國道奔馳　「神改造露營車」網驚呼：帥炸了
火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

三寶婦無照上路、連闖紅燈拒攔　警沿路狠追...她「苦吞24張罰單」

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

彰化圓滾滾的波波草復活了！　原「免費」改收50元還送多肉植物

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

再次相信人類！浪浪發抖露齒狂吼　他隔著布安撫「沒事了」網感動哭

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面