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議員喊「學貸免息」從高雄做起　葉匡時：負債嚴重是關鍵

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▲市議員李雅芬質詢葉匡時 。（圖／翻攝高雄市議會）

▲市議員李雅芬質詢葉匡時 。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨總統參選人韓國瑜近日拋出「就學貸款免利息」政策，此議題同樣在高雄市議會炒得沸沸揚揚，包含多位民進黨議員及時代力量黃捷都認為應從高雄做起，不過高雄代理市長葉匡時表示，「有些民進黨議員質疑為何市府做不到，但他們完全沒考慮多年來高雄還算健康財務變成六都負債最嚴重城市，這是關鍵問題。」

市議員李雅芬提到青年學貸免息，如果從高雄出發可行性有多大？代理市長葉匡時答覆時提到，高雄青年學貸免息共分兩層次，其實在高雄的高中職低收入戶學生，原本學貸就有免利息，不過大學比較複雜，請高雄銀行補貼是錯誤的，雖然市府是高銀大股東，但還有民間股權，高銀也是以營利為主機構，必須市府來編預算。

▲市議員李雅芬質詢葉匡時 。（圖／翻攝高雄市議會）

▲葉匡時表示高雄財政困難是關鍵問題。（圖／翻攝高雄市議會）

葉匡時說，「市長想做很多事幫助年輕人，讓高雄有更好發展，比如自由經濟貿易特區等等，可是在市長層次、權力、職位、資源他做不到，他才想去選總統，高市府目前負債近3千億，法定社福支出是六都最高，非法定社福支出六都中上，又要增加赤字預算，在市府層次做不到，除非是中央財劃法能改變，中央能把營所稅50%分配給地方，財源多我覺得才能做，有些民進黨議員質疑為何市府做不到，但他們完全沒考慮多年來高雄還算健康財務變成六都負債最嚴重城市，這是關鍵問題。」

李雅芬也提到是否能來研擬看看，葉匡時表示，「要估算一下不會增加負債負擔，以及有其他充裕資金能用，我想可以考慮一下。」

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