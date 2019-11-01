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開吉了！高市議會流血衝突　綠議員提告藍議員「傷害、強制罪」

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▲國民黨議員劉德林及民進黨議員林宛蓉 。（圖／記者洪正達攝）
▲國民黨議員劉德林及民進黨議員林宛蓉雙雙在衝突中掛彩。（合成圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會因高雄市長韓國瑜未出席報告總預算案，造成藍綠議員在議事廳大打出手，雙方肢體衝突不斷，造成2位議員掛彩，其中藍營議員劉德林眼角受傷流血，綠營林宛蓉則是被劉德林推倒導致他摔倒出現腦震盪，林宛蓉也發出聲明，將對劉德林提出傷害及違反強制罪告訴。

▲國民黨議員劉德林及民進黨議員林宛蓉 。（圖／記者洪正達攝）

▲民進黨議員林宛蓉控是劉德林害她受傷 。（圖／記者洪正達攝）

衝突過程中議員劉德林因拉扯頭部不慎受傷，只見他鮮血直流，血濺議事場，綠營議員林宛蓉則是一臉難受手拿紅色塑膠袋，嘔吐著被攙扶離開會場，事後她表示在衝突過程中她被國民黨議員劉德林重推強壓倒地後腦重創，導致腦震盪及左腳膝蓋受傷。

林宛蓉被送往國軍802醫院，她1日發出聲明，指出「劉德林雖然額頭流血，但蠻力依舊，竟以左手從後方強勒頸部鎖喉，再以右手強壓﹑強摟右頸及右肩」。最後被重推強壓倒地，後腦重創，導致腦震盪及左腳膝蓋受傷。林宛蓉認為「劉德林的暴行已超越議會保障的言論免責權範圍，將對劉德林提出傷害及違反強制罪告訴」。

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