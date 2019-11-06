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哈隆登上今年風王！雙颱最新動向　「2天防大雨地區曝」周末起低溫17度

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哈隆颱風。（圖／RAMMB）

▲強颱哈隆的颱風眼清晰可見。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員官欣平表示，強烈颱風「哈隆」成為今年西太平洋「最強颱風」；至於輕度颱風「娜克莉」短時間內在南海滯留打轉，對台灣間接影響較少。他也提醒，周四（7日）、周五（8日）東北季風增強，迎風面水氣增多，東北部要注意局部大雨；周末起加上輻射冷卻效應，中部以北、東北部低溫17到21度。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

請繼續往下閱讀...

氣象局今天（6日）清晨持續對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有8至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風稍微減弱、水氣減少，迎風面降雨縮小，僅基隆北海岸、宜蘭、北部山區有小範圍降雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星降雨；今晨各地低溫19到21度，北部、宜蘭白天高溫約25到27度，花蓮、台東約26到28度，中南部仍有31度。

官欣平提醒，周四、周五東北季風增強、水氣增多，迎風面降雨出現，東北部一整天陰雨有局部大雨，且以周四雨勢較明顯；其他迎風面地區有局部短暫雨，中南部仍為多雲到晴、午後山區有零星短暫雨。

官欣平說，周六（9日）到下周一（11日）東北季風影響，由於水氣偏少有輻射冷卻效應，中部以北、東北部低溫約17到21度，沿海空曠地區會更低一些，其中以東北部較低；至於這三天雨區偏東北部和東部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，強颱哈隆今晨2時中心氣壓905百帕，中心位置在鵝鑾鼻東方3090公里海面上，以每小時10公里速度向北進行，中心附近最大風速每秒58公尺（即每小時209公里），相當於17級風，瞬間最大陣風每秒73公尺（即每小時263公里），相當於17級風以上。

官欣平表示，哈隆已成今年最強颱風，距離台灣非常遙遠，往東北移動，生命期都在洋面上度過。哈隆強度超越哈吉貝中心附近最大風速每秒55公尺的紀錄，成為今年風王。

官欣平指出，至於輕颱納克莉今晨2時位於鵝鑾鼻南南西方1080公里海面上，短時間內偏滯留打轉，之後朝中南半島前進；它是低壓系統，北方有高壓，所以氣壓梯度落差會造成東北風比較強，未來水氣有可能帶一點到台灣，但水氣量偏少，間接影響較少；由於它雲系鬆散，強度要劇烈提升比較難，未來可能接近中颱。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼哈隆強度超越哈吉貝，成為今年最強颱風。（圖／RAMMB）

哈隆颱風。（圖／RAMMB）

▼哈隆強度超越哈吉貝，成為今年最強颱風。（圖／向日葵8號氣象衛星）

哈隆颱風。（圖／向日葵8號氣象衛星）

▼雙颱對台灣沒有影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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