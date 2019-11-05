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快訊／秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成　「龜速漫步」路徑出爐

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▲▼秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成　「龜速」一路向西。（圖／翻攝NOAA）

▲關島附近的23號哈隆已經增強為中度颱風。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

秋季雙颱！中央氣象局表示，原位於南沙島海面的熱帶低壓，於5日晚間8時發展成今年第24號輕度颱風「娜克莉」（NAKRI），預估未來以時速7公里速度，緩慢地朝東北東、往越南移動，對台灣沒有直接影響。至於關島東北方的23號中度颱風「哈隆」，目前距離台灣超過3000公里，未來也將朝北轉彎。

▼秋季雙颱路徑出爐！24號颱風娜克莉生成。（圖／中央氣象局）

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▲▼秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成　「龜速」一路向西。（圖／翻攝NOAA）

▼娜克莉結構鬆散、龜速朝越南西奔，氣象局持續觀察其動向。（圖／翻攝NOAA）

▲▼秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成　「龜速」一路向西。（圖／翻攝NOAA）

氣象局觀測，中度颱風哈隆，5日下午2時位於鵝鑾鼻東方約3200公里海面上，未來將往北轉東北移動，對台灣沒有影響；另外，原位於南海的熱帶性低氣壓，呈現滯留打轉的狀態，已於晚間8時增強為第24號輕度颱風，雖然對台灣影響的機率不高，氣象局仍會持續關注其動態。

氣象局表示，大陸冷高壓逐漸東移，其外圍環流為台灣持續帶來東北風，經海面後水氣增多，使得北部及東半部有降雨，但其後的空氣偏乾，未來降雨預期不明顯。而南沙島附近的娜克莉颱風，對流發展旺盛，但其結構仍不紮實，中高層水氣由南往北送，形成狹長的雲帶。

預估未來一周天氣仍受東北風影響，氣象局預報，前期伴隨的水氣較多，北東部地區較為濕涼，後期水氣減少轉乾冷，中南部則皆維持多雲到晴的天氣。

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▲▼秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成　「龜速」一路向西。（圖／中央氣象局）

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