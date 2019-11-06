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哈隆暴風增強颱戰今年「風王」！乾冷空氣周末報到　低溫溜滑梯恐探15°C

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▲▼哈隆變強颱戰今年「風王」！乾冷空氣周末報到　低溫溜滑梯恐探15°C。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲哈隆變強颱挑戰今年「風王」！近中心最大風速達每秒55公尺。（圖／翻攝NOAA） 

記者許力方／綜合報導

秋季雙颱！中央氣象局表示，23號哈隆颱風已經增強為強颱，24號娜克莉颱風則在南沙島附近生成，雙颱對台灣都沒有直接影響。隨著大陸冷高壓逐漸東移，帶來東北風，6日降雨有縮小趨勢，但7日（周四）開始東北季風增強，北東斷續降雨，東北部有局部大雨發生機率，北台灣氣溫開始有下滑趨勢，尤其9日（周六）乾空氣移入，沿海空曠地區低溫恐下探15度。

氣象局預報，6日風場仍是東北風，但強度稍減弱，迎風面降雨範圍有縮小趨勢，剩下基隆北海岸、宜蘭及北部山區仍有小範圍降雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。氣溫方面，各地清晨仍偏涼，低溫約18至23度間，白天北部及宜蘭、花蓮高溫24至27度，中南部及台東則可達28至31度間，日夜溫差大。

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▲▼哈隆變強颱戰今年「風王」！乾冷空氣周末報到　低溫溜滑梯恐探15°C。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲娜克莉颱風中高層水氣往北輸送，形成狹長雲帶。（圖／中央氣象局）

▲▼哈隆變強颱戰今年「風王」！乾冷空氣周末報到　低溫溜滑梯恐探15°C。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲台灣海峽可見「雲街」結構，為冷空氣遇暖凝結形成。

▲▼哈隆變強颱戰今年「風王」！乾冷空氣周末報到　低溫溜滑梯恐探15°C。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼哈隆變強颱戰今年「風王」！乾冷空氣周末報到　低溫溜滑梯恐探15°C。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲乾冷空氣報到，北台灣低溫溜滑梯下探17度。

未來一周受東北風影響，預估前期伴隨的水氣較多，北東較為濕涼，後期水氣減少轉乾冷，中南部地區則皆維持多雲到晴的天氣。

氣象局指出，7、8日（周四、五）東北季風增強，水氣也多，迎風面北部及東半部地區有斷續降雨，東北部雨勢較持續，有局部大雨發生機率，中南部則是多雲到晴。預估9日（周六）開始東北季風影響，偏乾空氣移入，降雨緩和，僅宜花有局部短暫雨，同時易有輻射冷卻效應發生，氣溫更低，中部以北及宜花低溫約17度，沿海空曠地區可能更低1至2度，南部及台東也只剩20度左右，高溫則反而有上升的趨勢，使得日夜溫差加大。

至於南海的熱帶低壓已於5日晚間8時發展為今年第24號颱風「娜克莉」（NAKRI），中心位在鵝鑾鼻南南西方1090公里海面上，目前呈現滯留打轉狀態，未來預估朝中南半島移動，對台灣無直接影響。

第23號哈隆颱風則已經增強為強度颱風，位於距離台灣超過3000公里外海面上，以時速8公里速度，緩慢地往北轉東北轉彎，其7級暴風半徑多達250公里，10級暴風半徑也達100公里，近中心最大風速每秒55公尺，相當於16級風，瞬間強陣風則有每秒68公尺，打破10月重創日本的「超級颱風」哈吉貝紀錄，不過對台灣也沒有影響。氣象局副局長鄭明典也觀測到，哈隆颱風「黃色都環繞起來了」！代表強烈颱風的特徵，5日有很顯著的增強。

 天氣風險公司分析，強颱哈隆強度的各項指標，包括型態、對流、眼溫等目前都已經來到巔峰， 單純以衛星資料分析，有機會挑戰今年西太平洋的風王「哈吉貝」一較高下。時序漸入深秋，颱風依然活躍，主因現在西太平洋是「季內震盪」的對流旺盛期，其週期讓海面上對流活躍，熱帶擾動或颱風就容易誕生。

▼哈隆發展已達巔峰，恐挑戰今年西北太平洋最強颱風。（圖／翻攝NAVY、中央氣象局）

▲▼強颱哈隆。（圖／翻攝NAVY）

▲▼哈隆變強颱戰今年「風王」！乾冷空氣周末報到　低溫溜滑梯恐探15°C。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲▼秋季雙颱！24號颱風娜克莉生成　「龜速」一路向西。（圖／翻攝NOAA）

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