東北季風周六襲「低溫探17℃」！中部以北有感轉涼　颱風娜克莉快生成

▲東北季風周六報到，中部以北低溫下探17度。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

要變更涼了！氣象局表示，周六東北季風報到，由於天氣較乾，再加上輻射冷卻影響，中部以北、東北部沿海空曠地區清晨低溫最低探17度，台北市也估為18度。氣象局提醒，北部及宜花這周整天舒適至稍涼，外出建議多加件外套並攜帶雨具，中南部日夜溫差大，要留意溫度變化適時調整衣著。

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▲周日至下周一，冷空氣強度達東北季風等級，中部以北低溫探17、18度。（圖／記者屠惠剛攝）

氣象預報員陳建安表示，周五之前水氣偏多，迎風面容易有斷續降雨，其中桃園以北、宜花一帶都有短暫雨情況，台東偶爾飄雨，中南部則維持多雲到晴天氣。周六之後，天氣逐漸轉乾，迎風面降雨將緩和下來，僅剩下東北角有零星雨。

溫度部分，這周各地清晨偏涼，低溫大致在20度上下，周六到下周一水氣減少，天氣較乾，受到輻射冷卻以及東北季風影響，清晨低溫會再降，中部以北、東北部沿海空曠地區估剩17、18度，台北市18度。高溫部分，北部、東北部24-27度，花蓮、台東26-28度，中南部則可維持在30度上下，但要留意日夜溫差大。

陳建安說，依照氣象局的定義來看，台北市19.9度包括或以下就算是東北季風，今年首波東北季風在9月20日就已經報到，當時台北低溫為19.8度，周六這波目前預估台北市低溫為18度，比上一波稍低，但實際上溫度還是要看屆時狀況。

▲颱風娜克莉未來將往中南半島移動，對台灣沒有直接影響。（圖／中央氣象局）

至於位於南海熱帶性低氣壓，未來有機會生成為今年第24號颱風「娜克莉」，氣象局指出，該系統以明天成颱機率較大，短期內持續滯留打轉，周五、六將偏西往中南半島前進，對台灣沒有直接影響。但未來幾天各地風力偏強，氣象局已針對台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域發布陸上強風特報，易有9至10級強陣風出現。

受到熱帶低壓間接影響，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區等18縣市及鄰近海域易有9至10級強陣風，台灣（含各外島（沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

▲氣象局針對18縣市發布陸上強風特報。（圖／中央氣象局）

陸上強風特報區域：

基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

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