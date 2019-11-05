影／走進自貢／一年吃掉上億隻兔兔！　道地「鹽幫菜」辣到眼淚鼻涕一直流

記者鄭思楠、曾俊豪、韋依蘋／自貢報導



鹽幫菜是四川省自貢市的特色美食。自貢鹽幫菜分為鹽商菜、鹽工菜、會館菜三大支系，其特點就三個字：香、辣、鮮！自貢菜香得豐富，辣得過癮，鮮得更是地道。「掌上蜀Show」兩岸新媒體採訪活動4日展開「辣味之旅」，品嘗了滿桌鋪滿花椒、麻椒的鹽商菜，當場辣到眼淚鼻涕齊流！

很多人一聽說鹽幫菜，直覺反應是菜很鹹，其實鹽幫菜之所以得名，是因為自貢自古產鹽，鹽商雲集。由於鹽幫的存在，自然而然的催生了鹽幫菜。

鹽幫菜以麻辣味、辛香味、甜酸味為三大類別，以味厚、味重、味豐為其鮮明的特色，最為注重和講究調味，除具備川菜「百菜百味、烹調技法多樣」的傳統之外，更具有「味厚香濃、辣鮮刺激」的特點。

▲▼鹽幫菜是四川省自貢市的特色美食。（圖／記者鄭思楠攝）

採訪團此次造訪了當地有名的鹽商菜菜館，發現鼎鼎大名的鹽幫菜可不只是單純的辣到噴火那麼簡單。最愛用椒薑的鹽幫菜不只是單純的辣味，而是醇厚的辛辣，配上其他佐料，味道層次極其豐厚。

鹽幫菜同時也是水煮技法的發源地，自古就有水煮牛肉的吃法，如今水煮技法已在川菜中成為一種主流烹飪方式，成就了水煮魚、水煮肉片等水煮系列精品川菜。當地還流傳一種說法，水煮牛肉是宋美齡所命名。正宗的水煮牛肉，外觀紅紅火火，口味麻、辣、鮮、香，讓所有人吃完都大呼過癮。

此外，自貢市還是大陸有名的肉兔之鄉，數百年來自貢人都有養兔吃兔肉的習慣。他們招待客人時，甚至有無兔肉不成宴席的傳統，往往餐桌上必不可少香辣兔頭、冷吃兔肉丁等等讓人聽起來恐怖、吃起來過癮的名菜。據說，自貢人一年可以吃掉上億隻兔兔，幾乎家家都會做，人人都愛吃。

▲▼做的一手好菜的自貢大廚，幾乎都是佐料大師。（圖／記者鄭思楠攝）

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