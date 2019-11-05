走進自貢／西秦會館的致富傳奇　一覽「千年鹽都」發展史

▲四川自貢市鹽業歷史博物館 。（圖／記者鄭思楠攝）

記者鄭思楠、曾俊豪／自貢報導

四川省自貢市從東漢開始採鹵煮鹽，隨鹽業發展而逐漸興盛，被譽為大陸「鹽都」，近兩千年裡，這座城市的命運一直和鹽息息相關。「掌上蜀Show」兩岸新媒體採訪團4日造訪了自貢市鹽業歷史博物館，了解當地兩千年來的挖鑿鹽井、汲取鹽鹵、熬制技術的變化。

採訪團還沒走進自貢市鹽業歷史博物館，就發現這座博物館本身就是一座巨型文物。它並不是像大多數博物館一樣是後來修築的，而是在清朝乾隆元年（即西元1736年）由到自流井地區經營鹽業的陝西籍商人歷時16年合資修建的「西秦會館」改建。

▲古銅色鹽工鑿井雕塑。（圖／記者鄭思楠攝）

進入大門，沿著綠蔭下的青石階梯拾級而上，進入序廳，一座古銅色鹽工鑿井雕塑赫然在目。鹽工身材魁梧，手握100多公斤重的鑿井鑽頭，正用力鑿向臉盆大小的井口。在自貢這片土地上，鹽工們曾先後開鑿了1.3萬多口鹽井。

博物館展出的大陸鹽產區點陣圖顯示，自貢有近2000年的產鹽歷史。自貢第一口鹽井「富世鹽井」開鑿於東漢章帝年間，在當時的江陽縣（今富順縣）境內。在自貢眾多鹽井中，最有名的莫過於燊海井莫屬，因為它是世界第一口超千米的深井，採用衝擊式頓鑽鑿井法於1835年鑽成，深度達1001.42公尺，現在還保留著原址原貌，作為景點對外開放。

博物館的藏品主要在建築物的二樓，呈現環形，剛好可以繞一圈，館中共有文物3897件（套），其中珍貴文物595件（套）之多。這些文物種類豐富，涵蓋有鹽史文物、陶瓷器、書畫、銅器、織繡、錢幣票據等近20個類別，包含503件鹽井傳統鑽鑿和修治井工具在內的其他實物和工具共計1322件，還保留最完整的中國古代鑿井、修治井工具群，堪稱世界唯一。

▲博物館展出的藏品 。（圖／記者鄭思楠攝）

為保證頓鑽鑿井順利進行，古人探索出井下事故的修治方法，並製作了20多種巧妙的修治井工具。「這些是打撈工具，它們結構各異卻都有倒鉤子，能把井下落物打撈上來，」講解員指著一件工具模型重點介紹說，「這個叫『鐵五爪』，由5塊鐵片組成，就像人的5個手指頭，當石塊落入井下後，用它來打撈，鐵片內側有層層的倒鉤，上面一個鐵圈可以調節鐵片下端撐開的大小。」

歷經數十年發展，這座千年鹽都的「縮影」也已成功晉級大陸國家一級博物館。面對新時代的文旅融合發展，自貢市鹽業歷史博物館館長程龍剛也正積極謀「變」，「深度整合鹽文化的文旅資源，重新恢復昔日西秦會館的會館功能，在其毗鄰處修建一座自貢市鹽業歷史博物館新館，串聯周邊的張爺廟、王爺廟等文保單位，全新打造『西秦會館-中華路片區博物館群落』，使之成為自貢城市文化的會客廳。」

▼修治井工具 。（圖／記者鄭思楠攝）

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