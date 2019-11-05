影／走進自貢／世界第一口超千米深井　184歲「燊海井」日產兩噸井鹽

▲燊海井是世界上第一口超千米的礦井。（圖／記者曾俊豪攝）

記者鄭思楠、曾俊豪／自貢報導

燊海井位在四川自貢市大安區阮家壩山下，是一處典型的清代井鹽生產現場。該井代表的深井鑽鑿技術，享有「中國第五大發明」和「世界石油鑽井之父」的美譽。「掌上蜀Show」兩岸新媒體採訪活動4日一睹世界首個人工鑽鑿超過千米深井的芳容，直擊井鹽製作過程。

自貢因有著悠久的井鹽生產歷史而被冠以「千年鹽都」的美譽，2000年以前就以打井的方式抽取地下鹵水，通過汲鹵、輸鹵到用鐵鍋進行煎鹽，從而製作成「成品鹽」。1835年的一天，在阮家壩山下一口幽深的鹽井裡，黑色的鹵水源源不斷地噴湧而出。一直到184年後的今天，這口古老的鹽井依舊在生產，奉獻潔白的鹽巴。

▲▼燊海井現在日產兩噸井鹽。（圖／記者曾俊豪攝）

燊海井是世界上第一口超千米的礦井，目前仍持續運作，完整的保持礦井、天車、大車、捲揚機車、小灶制鹽等傳統生產工藝和世界上僅存的古鹽開採、生產的特殊工藝。另外，景區還特別製作了同比例的人形雕像，還原了當時的帳房先生與夥計清算帳目、鹽工挑鹽運鹽以及人力鑿井的真實場景。

這裡給人印象最深的就是重現當年自貢鹽業的輝煌時代、井鹽生產的繁華景象。楻桶、筧管、曬鹵台、提鹵水車等失傳的工藝，引起了採訪團的極大興趣，驚呼「是完全沒有過的體驗」。解說員說，「從鹽井提撈鹵水，在灶房燒制井鹽，在鹽倉儲藏鹽巴，到最後運鹽的整個流程，都能在燊海井看到全貌。」

她進一步說，燊海井曾每天噴出上萬擔黑鹵，日產天然氣8500多立方米，燒鹽鍋80多口，日產鹽14噸左右，經過近兩個世紀的開採，燊海井鹽氣產量無法和過去相提並論，但作為井鹽熬制工藝的「活化石」，它的紀念價值更甚。目前，燊海井現有八口圓鍋煎鹽，每日產量仍保持在兩噸左右。

▼燊海井目前仍持續運作。（圖／記者曾俊豪攝）

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