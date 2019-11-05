呱吉與視網膜組「歡樂無法黨」　黨綱規定「開會禁帶香菜」





▲「呱吉」表示，要成立「歡樂無法黨」。（圖／翻攝自呱吉臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

網紅出身的台北市議員「呱吉」邱威傑5日在臉書上宣布，今年11月要改變台灣的政治，和Youtuber志祺七七、視網膜與央視的朋友共同組織「歡樂無法黨」，而且已經向內政部提出正式申請，預定在11月14日舉辦歡樂無法黨成立大會；值得一提的是，「歡樂無法黨」的黨綱第五條寫下「全體黨員或核心黨職幹部開會應具備酒水零食（香菜除外）」，引起網友哈哈大笑。

呱吉5日在臉書上表示，「四十歲以前，大家都說我看起來太年輕。四十四歲這一年，大家都說我怎麼老得這麼快。都到了這把年紀，沒有理由還想裝自己是小朋友。但是你知我知這衰老的秘密。因為這一年以前我都在做快樂的事。不論是在遊戲公司上班，還是開了一個叫做上班不要看的頻道。就算超時工作，我還是每天都很快樂。」

「但是今年從事政治工作之後，生活裡到處都是仇恨、惡意、與負面的情緒。有時候想發篇抱怨的文章，卻為了大人的理由而刪除了原本誠懇的告白。」呱吉說，因為政治這個世界，不相信快樂可以沒有什麼理由，「我們舉杯敬酒，我們拿起麥克風唱一首歌，我們在夜晚的宴席裡擠出的笑臉，都是因為一張選票，一次利益的交換，或者一場精彩的政治演出。我們就這樣變得世故、老成，忘記了原本的幼稚與天真。」

「但政治不應該這麼困難。」呱吉強調，他在去年11月證明了素人參與政治的可能，今年11月要改變台灣的政治，「我們不只能參與公共議題的討論，我們更可以改變我們呼吸的空氣，讓它充滿快樂的因子！我要和志祺七七、視網膜與央視的朋友共同組織歡樂無法黨，我們已經向內政部提出正式申請，預定在11月14日舉辦歡樂無法黨成立大會。」

呱吉強調，「為了完成正式的程序，我們需要創黨的前100名黨員，並且在11月14日出席、選出黨主席與其他必要黨組織成員。你們知道到時候要支持的是誰。政治不難，找回歡樂而已。」

根據呱吉上傳的「歡樂無法黨黨綱」，第二條寫下「避免所有國民被香菜侵擾、被各式粉類出征」，第四條「認同本黨理念喜愛香菜者仍可以依規定申請入黨」，以及第五條「「全體黨員或核心黨職幹部開會應具備酒水零食（香菜除外）。」滿滿香菜的言論，引起許多網友熱議。

網友們紛紛表示，「我從未見過如此賢明的黨綱」、「Yeah~香菜除外！」、「第二條的吸引力就超級誘人啊！」、「本來想要入黨 但發現黨綱與理念不合 我愛香菜」、「你有想過香菜的感受嗎XD」、「香菜真的不行嗎...?」、「我要帶香菜去」、「帶香菜會被開除黨籍嗎？」

【歡樂無法黨的黨綱】

【黨員申請表連結】

►白白胖胖也是一種美

▼網路節目「眼球中央電視台」PO文提及「歡樂無法黨」。（圖／翻攝自眼球中央電視台臉書粉專）

▼呱吉PO「歡樂無法黨」黨綱。（圖／翻攝自「歡樂無法黨」黨綱）