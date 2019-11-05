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國際見證低碳台南！　林淵淙將成果獎項獻給市長黃偉哲

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▲台南市環保局長林淵淙，將成果獎項獻給台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局長林淵淙，將成果獎項獻給台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市今年10月與韓國忠清南道、京畿道、世宗特別市，日本熊本縣，我國新北市、嘉義市共同簽署「東亞地方政府應對氣候變化之共同宣言」，象徵低碳永續綠能成果受到國際肯定，11月5日台南市政會議中，由環保局長林淵淙，將成果獎項獻給市長黃偉哲。

▲台南市環保局長林淵淙，將成果獎項獻給台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲首先感謝副市長王時思率團前往韓國忠清南道參加10月21-22日舉辦的「2019棄煤應對氣候變化國際會議」，除進行深度交流，並發表「東亞地方政府應對氣候變化之共同宣言」，充分展現台南市願意共同承擔責任，一同為我們的後代打造乾淨、健康的、低碳永續城市的決心。

市長黃偉哲認為，面對氣候衝擊，建構宜居城市、永續家園是市府5大主軸中「希望家園」重點政策，台南市響應「棄煤」，自2012年至2018間汰換175座燃油鍋爐，另透過加嚴生煤許可，生煤許可量自2014年逐年下降，至2018年已減少21萬公噸，減排同時降低污染排放，還給市民好空氣。透過數據顯示，台南市的PM2.5平均值從2014年30.2μg/m3，改善至23.0μg/m3，改善幅度高達24％，持續朝向空氣品質標準（15μg/m3）邁進，讓市民擁有更良好的空氣品質環境。

除此之外，因應國際再生能源發展趨勢，台南市政府加速推動陽光電城2.0計畫，原訂2021年達到1GW的目標，已於今年6月底達標，並設定下階段為2022年達到2GW太陽光電設置容量的目標，持續成為東亞再生能源領頭羊的角色。

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