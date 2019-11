乘客酒醉搖晃摔落月台　捷運撞上前...員工「一個箭步」拉起救命

實習記者羅明輝/綜合報導

美國加州一位名叫歐康納(John O'Connor)的捷運員工,最近意外成為了家喻戶曉的英雄。他在3日負責控管月台人潮時,目睹一名酒醉男子失足跌落軌道,當下立刻衝向前,搶在列車撞上男子前一秒將他拉回月台。這段驚險的畫面曝光後,網友都大讚他「反應快速又英勇,給他加薪」!

根據CNN報導,這起事件發生在捷運奧克蘭競技場站(Oakland Coliseum station),當時附近體育館正好比完一場美式足球賽,月台擠滿了準備回家的球迷。突然間有一名非裔男子疑似是喝多了,搖搖晃晃的往月台邊緣走,接著就不小心踩空,整個人摔落到鐵軌上。

▲ 酒醉男子失足摔下月台。(圖/翻攝自Facebook/ Area Rapid Transit)

從月台監視器拍下的畫面可以看到,右側捷運緩緩進站,步步逼近男子所在的位置,就快要撞上他,在場民眾都焦急的不停張望、驚呼、向後退。這時,本來在月台支援疏散人潮的歐康納轉身一個箭步,伸手抓住男子的肩膀拚命往上拉,及時在捷運輾過男子之前,將他拉回了月台。

在一旁全程目睹的旅客巴迪拉(Tony Badilla)表示,「在捷運駛過我們面前時,他們2人都已經安全的待在月台上。整個意外之所以能平安落幕,都要多虧歐康納對於月台事務的全程投入,他在控管人潮時,仍不忘注意後方騷動,及時發現落軌男子,並迅速出手救援。」

▲ 歐康納及時在捷運撞上男子前,將他救上月台 。(圖/翻攝自Facebook/ Area Rapid Transit)

從巴迪拉拍攝的畫面也看出,歐康納救下男子,勾著他的肩、輕輕安撫看起來仍驚魂未定的男子,並擁抱他,現場其他民眾也紛紛上前,圍住2人表達關心。

