IG「友人」邀投資　黑澀會Apple匯款50萬沒下文...被騙了

▲黑澀會美眉Apple落入騙徒陷阱，被詐走50萬元。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

記者孫于珊／台北報導

一名30歲陳姓男賭徒盯上藝人黑澀會美眉「Apple」（本名黃暐婷），想要「詐」她的財，便利用社群軟體IG創假帳號，冒充Apple友人，進行一場「假投資、真詐騙」的戲碼，而Apple也一步步掉入陳男陷阱，總共被騙走50萬元！陳男落網後，法官依《詐欺取財罪》將他判刑，全案可上訴。

陳男於2018年6月間，先在IG上使用一假帳號佯充Apple的友人，向Apple邀約投資，Apple誤信為真，3天內便陸續匯款，先匯3次5萬，再匯2次3萬，共計21萬元至陳男所指定的銀行帳戶內。陳男拿到錢後，馬上再去賭，又因賭博獲利且擔心犯行曝光，陳男事後再將21萬元匯入Apple的帳戶。由於錢隔沒幾天就回來了，令Apple不疑有詐。

之後陳男把原先的假帳號改為另一個名稱，再佯以投資之名義邀約Apple出資入坑，Apple再度步入圈套，同年6月底至8月初，Apple以每次1萬、3萬或5萬的金額，陸陸續續匯款16次，共計50萬元給陳男，但這次錢全都有去無回。Apple此時才驚覺有詐，隨即報警處理。

法官審酌陳男有坦承犯行，也全額賠償了Apple所受的損害等一切情狀，最後陳男被依2次《詐欺取財罪》合併判刑9月，可易科罰金27萬元。

▼Apple曾在節目敘述她被騙的過程，如今犯嫌落網，被判處9月徒刑。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

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