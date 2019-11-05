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「錢存放台灣銀行內會被扣稅」　老翁百萬血汗存款險被騙

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▲屏東警分局及時成功阻止屏東市老翁百萬元存款被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局及時成功阻止屏東市老翁百萬元存款被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「錢存放台灣銀行內會被扣稅金」，屏東市海豐地區一對蔡姓老夫婦前往長治農業生物科技園區內的台灣銀行欲提領現金一百萬，當時他們兩人手上只拿著一只塑膠袋，銀行行員察覺有異，報請警方到場關懷後，及時成功阻詐。

屏東警分局德協派出所副所長蘇崑安及警員盧俊文日前上午10點左右，接獲農科台灣銀行通報立即趕赴現場，行員向警方表示，該對蔡姓老夫妻以手提塑膠袋來裝提領100萬現金，依經驗判斷出蔡姓老翁欲提領現金行為，非常可疑，才會請員警到場關懷。

警方詢問他們，他們說「錢存放台灣銀行內會被扣稅金，所以才要提領現金出來」。警方直覺懷疑他們可能接獲詐騙電話，疑似假檢警套招手法騙取該筆款項，於是向他們不斷解釋，終於讓他們相信自己是差點遭詐騙的事實，感謝警方及行員的幫忙，才不致讓積蓄遭詐騙。最後警方護送老夫妻回到住處，並在附近巡邏查看確認無車手埋伏取款後才離去。

屏東警分局呼籲，詐騙集團行詐手段不勝枚舉，且日新月異，最常見手段之一便是假司法行騙，尤其老年人是遭詐騙的主要目標，若是家中老人接獲歹徒以假檢警身分告知帳戶遭凍結、證件遭不法集團使用，要求交付帳戶存摺、印章或是現金的情況，切勿上當，先撥打165反詐騙專線求證，小心謹慎，以免被騙。

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