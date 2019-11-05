狂吞「飲火催情粉」沒反應！系列「補品」成份曝光...真相讓男人崩潰

▲陳姓兄弟將感冒藥、胃藥等藥物，重新包裝冒充春藥在網路販售，不少消費者受騙上當，詐得50萬元。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區陳姓兄弟缺錢花用，由弟弟多次去診所取得醫師處方感冒藥、止痛藥、退燒藥等，再改包裝取名為「極樂」、「狂野迷漫」、「小綠持久丸」等在網路上兜售，讓消費者誤以為是男士保養及情人專屬藥品而下單，由哥哥去便利超商寄貨，半年多詐得50萬元，消費者吃了發現根本沒效果怒提告，經警持搜索票查獲，台中地檢署5日依詐欺罪嫌起訴陳姓兄弟。

起訴書指出，陳男（35歲）自2018年10月開始，因缺錢花用，將以前從診所取得的醫師處方感冒藥品，把藥品磨成粉、或粉溶成液體後重新包裝，取名為「極樂」、「狂野迷漫」、「神仙粉」、「粉紅豹」、「小綠持久丸」、「迷世界」、「催情水」、「威尼斯」、「費洛蒙精油」等名稱，再將品名標榜為「美妝保健男士身體保養」、「情人專屬」，在蝦皮購物網刊登販賣。

哥哥（39歲）之後也加入，多次至太平區佳恩聯合診所、健康診所，以健保給付方式就診，取得醫師處方的感冒藥品，成為他們的貨源，半年多下來，以此手法詐得50萬元。

許多消費者以為買到手的是情趣用品或男性保養用品，沒想到實際上卻只是一般的感冒用藥，男性吃了只會想睡覺，重要部分卻是毫無反應。7月衛生單位與警方聯合稽查，前往陳家搜索發現，「小綠持久丸」是胃藥製成，「粉紅豹」則是止咳藥丸，而「狂野迷漫」是止痛藥，「飲火催情粉」是退燒藥粉，醫師治療感冒等處方用藥，全被他們拿來隨意改裝詐騙。

而警方除在陳家住處扣得了催情水、小綠持久丸等物，也在統一便利商店佳慶門市，查扣被告已經交運的極樂、費洛蒙精油等藥品，由於陳姓兄弟販賣的藥物都是醫師開具的處方藥，並非禁藥或偽藥，因此2人依詐欺取財罪一併起訴。

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