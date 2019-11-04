全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等等

▲備受期待的 AirPod pro 台灣還要再等等。（圖／翻攝自蘋果中國官網）

記者謝仁傑／綜合報導

據蘋果中國大陸官網顯示，消費者購買 AirPods Pro 的發貨日期較原先時間，延長了2至3周，由於中國大陸是全球僅次於美國的蘋果產品重要市場，這次發貨時間延長，被視為是銷售供不應求的象徵。

除中國大陸外，在亞洲地區像是日本，也同樣面臨缺貨狀況，根據日本蘋果官網顯示，訂購AirPods Pro發貨日期自本月20日至27日，若以今（4）日起算，須等待近3周的時間。歐盟地區包含德國、法國、英國等地，欲購買AirPods Pro的用戶，及許多的美國用戶也都需等待2至3周才會發貨。

▲目前許多地區已預購的用戶都還要等上 2~3 周。（圖／翻攝自蘋果中國官網）

此次推出的全新AirPods Pro一如先前市場所預期，價格將定價為7,990元，與第二代AirPods和Powerbeats Pro一樣，AirPods Pro採用蘋果自家研發的H1晶片，所以同樣具備免提聲控Siri以隨時待命。H1 晶片採用10個音訊核心，從聲音到Siri，為各項功能提供驅動力，也能減少音訊處理的延遲，進而做到即時降噪。而更加貼耳的設計、主動式降噪功能則是此次最大的賣點。

此次 AirPods Pro 首波開賣中，台灣並不在當中，而台灣官網目前也尚無法預購。以上一代 AirPods 2 於3月發表，4月底才在台開賣來看，果粉們除藉由國外管道外，若想於台灣官網購得，可能還需等待一段時間了。

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