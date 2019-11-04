　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等等

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼備受期待的 AirPod pro 台灣還要再等等。（圖／翻攝自蘋果中國官網）

▲備受期待的 AirPod pro 台灣還要再等等。（圖／翻攝自蘋果中國官網）

記者謝仁傑／綜合報導

據蘋果中國大陸官網顯示，消費者購買 AirPods Pro 的發貨日期較原先時間，延長了2至3周，由於中國大陸是全球僅次於美國的蘋果產品重要市場，這次發貨時間延長，被視為是銷售供不應求的象徵。

除中國大陸外，在亞洲地區像是日本，也同樣面臨缺貨狀況，根據日本蘋果官網顯示，訂購AirPods Pro發貨日期自本月20日至27日，若以今（4）日起算，須等待近3周的時間。歐盟地區包含德國、法國、英國等地，欲購買AirPods Pro的用戶，及許多的美國用戶也都需等待2至3周才會發貨。

▲▼備受期待的 AirPod pro 台灣還要再等等。（圖／翻攝自蘋果中國官網）

▲目前許多地區已預購的用戶都還要等上 2~3 周。（圖／翻攝自蘋果中國官網）

此次推出的全新AirPods Pro一如先前市場所預期，價格將定價為7,990元，與第二代AirPods和Powerbeats Pro一樣，AirPods Pro採用蘋果自家研發的H1晶片，所以同樣具備免提聲控Siri以隨時待命。H1 晶片採用10個音訊核心，從聲音到Siri，為各項功能提供驅動力，也能減少音訊處理的延遲，進而做到即時降噪。而更加貼耳的設計、主動式降噪功能則是此次最大的賣點。

此次 AirPods Pro 首波開賣中，台灣並不在當中，而台灣官網目前也尚無法預購。以上一代 AirPods 2 於3月發表，4月底才在台開賣來看，果粉們除藉由國外管道外，若想於台灣官網購得，可能還需等待一段時間了。

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機　傳搭四鏡頭、縮小瀏海

蘋果CEO庫克推特有小彩蛋！頭像也戴了AirPods Pro　為自家新品宣傳

AirPods Pro維修費用不便宜！　更換一支耳機2738元、遺失無線充電盒就失血3046元

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
王瞳被告開庭！馬俊麟妻再爆「關鍵偷情新證據」
突取消搬家！估價員一問…女顫抖「謝謝，不搬了」　她機警揭真相
4女輪流上！「粉紅收屍隊」傳鹹濕照　9旬翁狂嗑壯陽藥滿足女友
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「懂玩」拍照手機OPPO Reno 10倍變焦12GB版　「海洋之心」全新配色現身

AirPods Pro過NCC認證　台灣可望下月上市

微軟Surface Pro 7在台上市　白金/墨黑二色可選、單機售價28,088元起

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等等

HTC與adidas跨界合作　透過VIVE重建工作流程

iPhone 5 斷網別擔心！連接電腦用iTunes更新至iOS 10.3.4還有救

Apple TV + 正式上線啦！首個全原創影音平台　挑戰串流影音市場

Apple也擋不了！17款App內藏木馬病毒

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機　傳搭四鏡頭、縮小瀏海

華為Mate 30 Pro確定台灣上市　11/14首波限時限量預購

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

李興文兒裸鬧賣場挨告　吳宗憲：是我就把IKEA買下來！

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

「懂玩」拍照手機OPPO Reno 10倍變焦12GB版　「海洋之心」全新配色現身

AirPods Pro過NCC認證　台灣可望下月上市

微軟Surface Pro 7在台上市　白金/墨黑二色可選、單機售價28,088元起

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等等

HTC與adidas跨界合作　透過VIVE重建工作流程

iPhone 5 斷網別擔心！連接電腦用iTunes更新至iOS 10.3.4還有救

Apple TV + 正式上線啦！首個全原創影音平台　挑戰串流影音市場

Apple也擋不了！17款App內藏木馬病毒

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機　傳搭四鏡頭、縮小瀏海

華為Mate 30 Pro確定台灣上市　11/14首波限時限量預購

暴風雨席捲法國　14萬人斷電成受災戶

麥香超友力擂台賽「西門町」先開跑！超吸睛「人體方塊」成必逛打卡點

楊丞琳疑「遭親近的人背叛」　刪光IG後發聲：在愛中變得不堪

鞭炮放保溫杯！25歲男點燃後「鐵皮炸裂飛濺」　5歲童頸動脈遭割斷慘死

「懂玩」拍照手機OPPO Reno 10倍變焦12GB版　「海洋之心」全新配色現身

周錫瑋：學貸利息補貼只要花40億元　真的不願意投資年輕人？

大專棒聯／開南菜鳥余謙以劉致榮為目標　先旅日再旅美

萬里員潭溪實施封溪護漁　違規採捕檢舉獎金每件2000元

電商盼「雙11」賺大錢　外送員登泰山山頂送祈福水果藍

機場捕獲野生Lisa…90度「直角肩」被嫌好壯！　網駁：超多人羨慕這種肩膀

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

3C家電熱門新聞

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

Apple也擋不了！17款App內藏木馬病毒

Instagram要關閉有「追蹤」功能的第三方App

史上最貴iPhone 11長這樣！　最高規格售價超過200萬

Apple摺疊手機專利曝光

5G網路下載遊戲完全不用等待

蘋果iPhone推訂閱制？庫克不否認

更便宜的三星Galaxy S10 Lite外觀設計曝光！

Google Chrome爆發「零日漏洞」　專家：快去更新官方最新版本

電信三雄也瘋雙11　網路門市狂推優惠

蘋果福利機特賣又來了！這次iPhone 8狂打3.8折

擺脫IE的影子　微軟新版Edge瀏覽器Logo長的超像「洗衣球」

華為Mate 30 Pro確定台灣上市

iPhone再傳電池降頻事件

更多熱門

相關新聞

iPhone 5 斷網別擔心！連接電腦用iTunes更新至iOS 10.3.4還有救

iPhone 5 斷網別擔心！連接電腦用iTunes更新至iOS 10.3.4還有救

之前蘋果曾發布通知，2019年11月3日之前，iPhone 5以及更早機型，或是iPad 4的用戶，必須更新至iOS 10.3.4，否則可能出現手機無法上網的問題。萬一，你沒能來得及更新，也不用絕望，還是可以連接到電腦的iTunes，更新恢復，蘋果官方也上線了專門的支援頁面。

女大生AirPods掉落水溝！　好心人幫撈起卻尷尬了

女大生AirPods掉落水溝！　好心人幫撈起卻尷尬了

Apple TV + 首個全原創影音平台正式上線

Apple TV + 首個全原創影音平台正式上線

Apple也擋不了！17款App內藏木馬病毒

Apple也擋不了！17款App內藏木馬病毒

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

關鍵字：

AirPodsProAppleAirPods Pro耳機最新款

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

兒墜橋亡！輿論轟「沒顧好」　父：要幾度傷害我們

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

又一世界遺產！合掌村竄天大火

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

快訊／李興文神隱3天發聲了！

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面