鬆拉鍊、解皮帶…他當街「露鳥抖動」公然猥褻　辯「我在尿尿」

▲男子在騎樓脫褲，當街「露鳥抖動」遭法辦，他解釋：我在尿尿啦！（圖／翻攝Google map）

記者孫于珊／台北報導

台北市一名62歲阿杰（化名）獨自一人走著走著，在眾目睽睽下，竟突然在路邊「脫褲露鳥」，民眾嚇得以為遇到變態連忙報警，但阿杰辯稱只是尿急，檢方仍依《妨害風化罪》將他起訴。

2017年11月16日晚間6時許，正值下班時間，中正區羅斯福路三段車水馬龍，人行道上人來人往，許多民眾也在商家門口排隊買晚餐。然而，阿杰當時走到一家便當店前的騎樓時，竟突然拉下拉鍊、解開皮帶，把褲子脫下來後，露出生殖器抖動，便當店員見狀後隨即報警，還有道德感十足的民眾上前制止：「你不可以這樣！」警方到場後將他帶回派出所依法處置。

台北地方法院召開準備程序庭，阿杰到場否認犯行，辯稱「我在樹下尿尿啦！」但該行為恐已觸犯刑法《妨害風化罪》第234條公然猥褻，若法官判他有罪，阿杰將被處1年以下有期徒刑、拘役或3000元以下罰金。全案在整理完阿杰涉案部分的爭點後，將再另外定期開庭審理。

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