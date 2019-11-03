OL戀上老闆！趁正宮回娘家「約宿舍大戰」　錄音成判決關鍵

▲鐘姓女職員和公司老闆纏上。（圖／翻攝pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

桃園鍾姓女子在知情情況下和已婚的王姓老闆互訴愛意，還在老闆在公司宿舍大戰，被氣炸的正宮告上法院後竟矢口否認。王男元配張女在法庭上播出和鍾女對峙的錄音，「他有帶套嗎」、「什麼時候發生的」；鍾女則在錄音中回答「沒有」、「妳回娘家的時候」。最後法官判處鍾女須賠張女50萬元。

法院判決書指出，鍾女於2016年到王男在桃園開設的公司上班後，明知王男已是有婦之夫，仍和他擦出火花，甚至趁張女回娘家的空檔期間，在宿舍和王男享受魚水之歡。兩人戀情持續長達2年多，直到2018年10月，王男手機對話紀錄被張女發現有異才曝光。

張女先去和鍾女對峙，並且錄下兩人對話；張女質問「跟老闆的（親密）關係什麼時候開始的」、「那妳有懷孕嗎」、「所以他有戴套子嗎？妳也不怕懷孕就對了」、「是在宿舍跟公司而已嗎」、「是利用我回娘家的時候嗎」？鍾女則回答「沒有很久，就1、2個月吧」、「沒有」、「都在外面出來的，沒有在裡面」、「嗯」、「嗯」。





▲桃園地院法官判張女獲賠50萬元。（圖／記者楊熾興翻攝）

結果被張女告上法院後，鍾女卻辯稱自己在公司和老闆有工作往來很正常，雙方只是上司和下屬關係，卻在不明所以的情況下被張女質疑。鍾女表示，雖然對王男有愛慕之情，但始終謹守分寸，除了通訊軟體對話外，任何親密接觸的都沒有。

不過地方法院法官根據兩人對話內容，鍾女時常抱怨王男給的時間不夠，還一直被敷衍，「原來你就是這樣在對待你口口聲聲說愛的女人」，而王男也曾說出「晚安！愛妳」等語句，足以證明2人已達男女有關係，加上張女公布的錄音，證實兩人確有發生性行為。

法官認定，鍾女在明知王男已婚情況下，和王男情愛關係明確，造成張女精神痛苦，且鍾女仍在王男公司，未保持適當距離，衡量張女提出的100萬元賠償費，最後判定鍾女須賠50萬元精神撫慰金。

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