　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

OL戀上老闆！趁正宮回娘家「約宿舍大戰」　錄音成判決關鍵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼銀行女行員、OL、辦公族、櫃姐。（圖／翻攝pakutaso）

▲鐘姓女職員和公司老闆纏上。（圖／翻攝pakutaso）

記者張靖榕／綜合報導

桃園鍾姓女子在知情情況下和已婚的王姓老闆互訴愛意，還在老闆在公司宿舍大戰，被氣炸的正宮告上法院後竟矢口否認。王男元配張女在法庭上播出和鍾女對峙的錄音，「他有帶套嗎」、「什麼時候發生的」；鍾女則在錄音中回答「沒有」、「妳回娘家的時候」。最後法官判處鍾女須賠張女50萬元。

法院判決書指出，鍾女於2016年到王男在桃園開設的公司上班後，明知王男已是有婦之夫，仍和他擦出火花，甚至趁張女回娘家的空檔期間，在宿舍和王男享受魚水之歡。兩人戀情持續長達2年多，直到2018年10月，王男手機對話紀錄被張女發現有異才曝光。

張女先去和鍾女對峙，並且錄下兩人對話；張女質問「跟老闆的（親密）關係什麼時候開始的」、「那妳有懷孕嗎」、「所以他有戴套子嗎？妳也不怕懷孕就對了」、「是在宿舍跟公司而已嗎」、「是利用我回娘家的時候嗎」？鍾女則回答「沒有很久，就1、2個月吧」、「沒有」、「都在外面出來的，沒有在裡面」、「嗯」、「嗯」。

▲桃園地方法院對環島性愛未成年小女友判刑。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲桃園地院法官判張女獲賠50萬元。（圖／記者楊熾興翻攝）

結果被張女告上法院後，鍾女卻辯稱自己在公司和老闆有工作往來很正常，雙方只是上司和下屬關係，卻在不明所以的情況下被張女質疑。鍾女表示，雖然對王男有愛慕之情，但始終謹守分寸，除了通訊軟體對話外，任何親密接觸的都沒有。

不過地方法院法官根據兩人對話內容，鍾女時常抱怨王男給的時間不夠，還一直被敷衍，「原來你就是這樣在對待你口口聲聲說愛的女人」，而王男也曾說出「晚安！愛妳」等語句，足以證明2人已達男女有關係，加上張女公布的錄音，證實兩人確有發生性行為。

法官認定，鍾女在明知王男已婚情況下，和王男情愛關係明確，造成張女精神痛苦，且鍾女仍在王男公司，未保持適當距離，衡量張女提出的100萬元賠償費，最後判定鍾女須賠50萬元精神撫慰金。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
OL戀上老闆！趁正宮回娘家「約宿舍大戰」　錄音成判決關鍵
快訊／龍磐公園遙控滑翔機爆頭濺血釀1死1傷　涉案美籍男偵訊現
辣腿妹「拿男友235萬爽花」轉身劈腿健美男　2高富帥街頭決鬥
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

真理褲妹搭板南線：感覺大腿被摩擦3次　「監視器畫面曝光」乘客無罪

OL戀上老闆！趁正宮回娘家「約宿舍大戰」　錄音成判決關鍵

快訊／龍磐公園遙控滑翔機爆頭濺血釀1死1傷　涉案美籍男偵訊現身

「不熟台灣法律」求助AIT　美籍David曾獲墾丁颱風賽團體冠軍：滑翔機突消失

遙控機殺人！死者父怒罵「太扯」：提國賠　美籍選手到場嚇傻

快訊／遙控機爆頭殺人釀1死1傷！　涉案美籍男子拒夜間偵訊

外籍男機場狂奔「爬華航起落架」！監視器畫面曝　他在草地潛伏1小時

瑞芳車廠驚藏食蛇龜、柴棺龜45隻！2男自抓養龜上網賣　下場悲劇了

快訊／金防部士官休假高雄租屋墜樓亡　9樓墜落血濺滿地

斜坡滑翔機殺人！龍磐「落山風」加速　時速最快近200公里

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

真理褲妹搭板南線：感覺大腿被摩擦3次　「監視器畫面曝光」乘客無罪

OL戀上老闆！趁正宮回娘家「約宿舍大戰」　錄音成判決關鍵

快訊／龍磐公園遙控滑翔機爆頭濺血釀1死1傷　涉案美籍男偵訊現身

「不熟台灣法律」求助AIT　美籍David曾獲墾丁颱風賽團體冠軍：滑翔機突消失

遙控機殺人！死者父怒罵「太扯」：提國賠　美籍選手到場嚇傻

快訊／遙控機爆頭殺人釀1死1傷！　涉案美籍男子拒夜間偵訊

外籍男機場狂奔「爬華航起落架」！監視器畫面曝　他在草地潛伏1小時

瑞芳車廠驚藏食蛇龜、柴棺龜45隻！2男自抓養龜上網賣　下場悲劇了

快訊／金防部士官休假高雄租屋墜樓亡　9樓墜落血濺滿地

斜坡滑翔機殺人！龍磐「落山風」加速　時速最快近200公里

真理褲妹搭板南線：感覺大腿被摩擦3次　「監視器畫面曝光」乘客無罪

洋基又有機會？　市場最大咖柯爾駁斥回西岸打球傳聞

Fed降息美元升勢接近尾聲　4大主流外幣投資術一次看

YAMAHA CUP／水里找台中教練協助　「美少女」開始傳承

OL戀上老闆！趁正宮回娘家「約宿舍大戰」　錄音成判決關鍵

12強／前統一洋投柯德曼挨2轟被打爆　美國9比0輕取荷蘭

快訊／龍磐公園遙控滑翔機爆頭濺血釀1死1傷　涉案美籍男偵訊現身

楊丞琳大馬開唱...台下狂叫「李先生」　她笑了：誰准你亂叫名字！

愛黛兒半年甩肉20公斤！超狂「激瘦飲食法」紅酒、咖啡照樣喝

「不熟台灣法律」求助AIT　美籍David曾獲墾丁颱風賽團體冠軍：滑翔機突消失

中醫一把脈驚「妳墮過胎？」　媽轉頭怒瞪...五熊當場慌了

社會熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

獨／遙控飛機爆頭　兒：我要媽媽

即／遙控機砸死人　美籍男拒夜間偵訊

即／金防部士官休假　高雄墜9樓亡

遙控滑翔機爆頭　母慘死2歲童送醫

單親媽每晚聽哀號聲：我知錯了！九天玄女降駕破咒

草地潛伏1小時　外籍男爬起落架

求助AIT！　美籍David曾獲墾丁「颱風賽」團體冠軍

更多熱門

相關新聞

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

「每台賺1萬恁北早就發了！」一名機車行老闆抱怨，他近日遇到一對母子前來購買新機車，沒想到對方一聽到價格就先砍1萬，還笑著說賣機車好賺，當場讓他無法接受，立刻使出大絕招回擊，被網友讚爆。

人妻偷腥　竟被肉搜嗆潑硫酸

人妻偷腥　竟被肉搜嗆潑硫酸

老爸偷吃17歲嫩妹！失聯40年...3子女直接放生

老爸偷吃17歲嫩妹！失聯40年...3子女直接放生

懷疑妻出軌！24歲爸抱摔2歲女兒

懷疑妻出軌！24歲爸抱摔2歲女兒

人夫吃飽想付錢　好客老闆留空板凳笑噴

人夫吃飽想付錢　好客老闆留空板凳笑噴

關鍵字：

OL老闆偷情外遇偷吃正宮

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲

熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

14歲少年留遺書14F墜樓亡　媽痛心曝原因

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

已讀不回排第8！網友不爽「傳Line地雷」Top10

日薪12000　他傻眼：高雄發大財

準秋颱哈隆生成　走樓梯降溫剩10幾度

獨／遙控飛機爆頭　兒：我要媽媽

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面