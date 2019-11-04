老公喊出差...人妻5度尾隨驚見「背叛真相」怒逆襲！小三光溜溜躲浴室30mins

▲人夫外遇謊稱出差，正宮在飯店浴室見小三。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻驚知丈夫外遇後，與友人到飯店抓姦，雖然沒有拍到丈夫與小三交纏的畫面，但事後與丈夫達成離婚協議，取得價值1100萬的房產一半所有權、孩子監護權，但她不甘遭到背叛，決定再向小三提出民事賠償。法院審理後，判小三應賠償她40萬元，全案定讞。

判決書指出，阿敘（化名）2018年8月起經常在假日時向妻子表示，要到新北市林口區出差，實際上卻是到桃園與小三小綠（化名）出遊。正宮透過丈夫遺留下來的高鐵票根、消費發票嗅出了不對勁的味道，決定尾隨丈夫。

正宮2018年10月27日深夜與友人南下高雄一間飯店抓姦，同時也報警請求協助，一行人敲門敲了許久，在房間內的丈夫阿敘遲遲不開門，進去之後只見丈夫衣著正常，而小綠則躲在浴室內長達30分鐘的時間，警方請她出來，只見阿敘遞給她衣櫥內的衣裙後，她才穿戴整齊現身面對。

事後正宮與丈夫協議離婚，她需支付100萬元給丈夫，丈夫則將價值逾1100萬的房產所有權一半給她，至於孩子的撫養權則歸給正宮，丈夫可以不用支付小孩撫養費。正宮不甘受到背叛，再提起民事訴訟，表示自己因丈夫外遇大受打擊，到精神科治療一段時間了，向小三求償200萬元。

正宮更提出5筆詳盡的尾隨紀錄，內容指出丈夫2018年10月5日下班後至7日，與小綠到桃園角板山、小烏來遊玩，過夜2天；10月10日又赴桃園與小綠在新屋海邊租腳踏車遊玩；10月12日至14日一同出遊過夜2天；10月17日至21日一同出遊，過夜4天；最後一筆則是高雄抓姦當日。

小綠辯稱，自己不清楚阿敘是已婚身分。但法官認為，事發時小綠態度冷靜，應該是自知理虧，也不為自己辯駁，有違常理，另外，小綠還沒進入浴室前便脫光了衣裙，可見與阿敘關係匪淺，侵害了正宮的配偶權，判她應賠償正宮40萬元，全案確定。

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