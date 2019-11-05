曝光卡韓上廁所「時間、地點」　黃暐瀚嘆：韓國瑜只能在路邊休息　

▲黃暐瀚曝光韓國瑜被拒絕上廁所的經過。（圖／翻攝917 POP Radio 官方頻道）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜上月底赴桃園「傾聽之旅」，卻爆出桃園警方拒借廁所疑似「卡韓」。對此，資深媒體人黃暐瀚5日在廣播節目中還原整起事件，韓國瑜不僅沒上廁所，也沒休息到，最後只能在路邊休息。

韓國瑜10月31日在桃園一共有六個行程。黃暐瀚說，韓國瑜在下午「八德路光活動中心見面會」結束後，要前往下個行程前，先去仁愛派出所借廁所，派出所的女副主管跟韓國瑜合照並放上臉書，之後被長官關切，女副主管因此撤掉照片；但是，韓國瑜卻在下「華勛鄉親見面會」後，就沒有帶韓國瑜去上廁所。。

黃暐瀚表示，通常政治人物跑行程去警察局借廁所很正常，除了上廁所之外也是去休息；當天，韓國瑜當天跟女副主管拍照後，到下個行程要去借廁所就被拒絕，直接被帶到最後一個行程「平鎮後援會」。

黃暐瀚說，韓國瑜在「華勛鄉親見面會」結束後，一上車就跟隨扈說要去派出所上廁所，但是卻被帶到最後一個行程，韓國瑜還問「我們那麼早來幹嘛？時間還沒到」，但警察也沒說原因，後來才知道原來是擔心又會有很警察找他照相，造成問題就以「行政中立」為由拒絕；而提早到活動現場的韓國瑜就只能在路邊休息，之後活動結束後反應上廁所問題，隔天的活動就讓他去上廁所。

黃暐瀚提到，以前跟前總統馬英九的行程，都是向派出所借廁所，但若警方覺得困擾，之後也大可不要借，但桃園警方聲明中也說借廁所無關選舉，那是否下次應該要讓韓國瑜去上廁所。

▲韓國瑜桃園傾聽之旅，10/31日行程。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

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