康健人壽推廣「全方位健康」鼓勵民眾運動　獲頒運動企業認證標章肯定

▲教育部次長林騰蛟（左）頒發運動企業認證標章給康健人壽客戶暨策略長李映慧，肯定康健人壽對員工及社會大眾推廣健康生活的努力。（圖／康健人壽提供）

財經中心／台北報導

壽險業為了推廣全方位健康生活，提升全民運動的風氣，因此籌備許多活動協助民眾實現身心健康。康健人壽4日榮獲教育部體育署頒發2019年「運動企業認證」標章，鼓勵康健人壽以創新做法打造運動紓壓的職場文化，幫助民眾實現身心健康的努力備受肯定，由內到外具體落實健康品牌形象。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，今年是康健人壽在台30週年的重要里程碑，努力將服務向前延伸至預防階段、向後延伸至關懷支持。對外提供好在康健會員平台、健康管理工具、贊助運動賽事以及舉辦大型健康活動，陪伴消費者透過運動促進身心健康。對內將這樣的理念落實在職場，注重關懷同仁生活與工作平衡，讓民眾和員工都能擁有更健康、更幸福、更安心的未來。

康健人壽所屬的美國信諾保險集團每年舉辦「全球體適能挑戰賽」（Global Fitness Challenge）推廣運動紓壓的健康生活。在為期六週的活動中，全球員工在高階主管的帶領下一起動起來，將自己的運動時數登錄在網站上，並且和集團在世界各地超過30個國家市場PK，同時結合公益性質，將員工所累積的運動時數轉換為捐款贊助國際慈善團體。

2018年，台灣全體員工累積的運動時數達到全球第三，累計時數高達46萬2485分鐘（超過7700小時），且參與人數較前一年成長18%，各部門同仁註冊活動的比率更是超過60%。

康健人壽每年舉辦大型戶外健走活動，近來也積極提倡自行車運動，冠名贊助國內最經典的「環花東365挑戰賽」，除了騎自行車是台灣民眾最喜歡的運動之一外 ，藉由自行車運動推廣心臟病的預防的重要也是主因，根據統計心臟病已成為台灣民眾第二大健康殺手，而研究顯示適當的自行車運動能夠降低罹患心臟病的風險達26%。

康健人壽與中華民國心臟病兒童基金會、中華民國自行車騎士協會合作舉辦首屆「騎向『心』健康」自行車課程，在醫師與專業領隊輔助下，將健康生活的理念擴大到先天性心臟病兒童，讓病童及家屬在正確的觀念中適度運動，邁向健康生活。

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