「ETtoday 好朋友放閃音樂節」玩闖關拿好禮抽萬元大獎！

活動小組／活動報導

《ETtoday新聞雲》「2019好朋友放閃音樂節」將於11月9日（六）盛大展開！你身邊是不是有個永遠有聊不完的話題，任何事都想跟他分享的朋友，快揪身邊的他一起來華山文創產業園區，用力放閃！



今年好朋友放閃音樂節邀請到深受年輕朋友喜愛的藝人，小宇、孫盛希、Julia吳卓源、宇宙人、蔡旻佑、呂士軒、吳汶芳、鄭可強、許維芳，眾多藝人輪番上陣飆歌，除有大家耳熟能詳的熱門歌曲《孤獨的總和》、《我可以》、《買榜》等，「鄉民老婆」吳卓源、「怪乖牌唱作全才」蔡旻佑還會帶來新歌《Fever》、《變心記》。《聲林之王2聲境傳奇》陳瑽、艾文、劉學甫、吳霏、吱吱、高偉勳、盧子杰、屁孩、柯政宏等人，也會在好朋友放閃音樂節首度合體同台演出，現場讓大家聽見他們演唱的實力，也會帶來被網友推爆的最強神曲《5 a.m.》，及林宥嘉大讚一定會紅的《14》兩首自創曲。當天除了眾多藝人輪番獻唱外，還會有網路上超夯的萌犬「柯基犬のCoffee Time」、「法國鬥牛犬-控肉&鼻康」，會在舞台上跟大家見面，ETtoday準備帶給大家一場不一樣的音樂節。



▲多組藝人輪番上陣飆歌，從早到晚不間斷！（圖／ETtoday）





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除了主舞台的精彩節目之外，還有闖關抽大獎活動，最大獎是「20,000元Sogo禮券」，想要參加的民眾只需下載《ETtoday新聞雲》App，並登錄成為會員，即可免費參加活動，當天市集共有5個有趣的闖關活動，完成關卡就有機會獲大獎喔！每完闖一關還可先獲得精美小禮物，味丹紙音箱、ION WATER、美研社、Extra口香糖、手機氣墊等，超多禮物保證讓你拿到手軟！



▲去年闖關活動小禮物豐富，今年每一攤都不能錯過！（圖／ETtoday）

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你是已經有了心上人，正在煩惱要如何告白嗎？別煩惱！「2019好朋友放閃音樂節」幫你準備好了，當天舞台將會安排浪漫的告白時刻，只要於服務台填寫告白小紙條，就有機會當場進行告白宣言，讓你成功脫單，高調放閃！

活動當天一定要留到最後喔！最後會抽出帶走「20,000元Sogo禮券」的幸運兒，超嗨大獎給你滿滿幸福，沒理由不來參加吧！還不快揪你的麻吉們一起來「好朋友放閃音樂節」試試手氣！



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好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

無論單身還是有對象，快揪愛人一起大放閃！

⌾重磅卡司輪番演唱，九組藝人放閃情歌從早到晚不間斷！

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