就愛放閃超高調！2019「好朋友放閃音樂節」5大必go好理由

▲2019好朋友放閃音樂節就在11/9(六)，快邀麻吉麻吉、閨密、情人一起放閃好好玩。（圖／ETtoday提供，下同）

生活中心／綜合報導

還在徬徨週末假日該如何度過？11月9日（六）當然要來華山文創產業園區，參加ETtoday盛大舉辦的「2019好朋友放閃音樂節」！現場眾多精采活動絕對不能錯過，讓你和麻吉、閨密、情人一起享受放閃好玩、美美好拍、寵物好萌、爽拿好康、還有音樂好好聽，5大好理由絕對成為本週末玩樂之必須！

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第1好：爽拿好康！闖關獎不完、還有機會抽中萬元

現場設有闖關攤位，每一關皆有準備限量好禮，只要下載ETtoday新聞雲APP登錄會員，完成所有指定關卡（ion water拍照區、Extra、中華電信），好禮拿好拿滿後，可選擇打卡分享或投入告白紙條公開告白，就可獲得限量放閃手提袋，還有機會抽中萬元禮券！

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第2好：好好聽！眾多人氣歌手獻唱放閃情歌

「2019好朋友放閃音樂節」邀請到「鄉民老婆」吳卓源獻唱最擅長的美式R&B、今年拿下金曲獎的創作歌后孫盛希、聲線溫柔療癒的陽光暖男蔡旻佑、還有聲林之王「小烏龜」鄭可強、以及其他實力派人氣歌手吳汶芳、宇宙人、呂士軒、小宇、許維芳…不論是抒情、搖滾、嘻哈曲風，眾多美聲接力演出，保證令人聽到耳朵懷孕。

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第3好：好好拍！網美網帥情境拍不停

平時愛去網美咖啡店、網帥景點拍照打卡的你真的沒看錯！今年ETtoday高規格打造創意情境，將一座極致夢幻的「放閃告白球池」搬到「好朋友放閃音樂節」現場！巨型獨角獸搭上馬卡龍色系的球池，吸睛度、浪漫指數雙雙爆棚，無論你是單身、未婚、戀愛ing、還是幸福小家庭都很適合揪三五好友一起來，拍出讚數破表美照超EZ！

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第4好：好萌！寵物專區訂製毛小孩專屬小物

想知道你的毛小孩在想什麼？或想時時刻刻把毛孩的超萌模樣帶在身邊？好朋友放閃音樂節當天在中華電信攤位闖關，即可獲得寵物溝通師服務，東森寵物雲攤位也提供由專業攝影團隊「邦尼是個星球」打造的佈景幫你的毛孩拍攝Q萌美照，並製成鑰匙圈，中午主舞台上更有巨型犬跟大家同歡，且中華電信也有人氣網紅狗犬「柯基犬のCoffee Time」、「法國鬥牛犬-控肉&鼻康」親臨現場與大家見面！

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第5好：放閃好玩！與情人一起來放閃

「因為天氣好. 因為天氣不好. 因為天氣剛剛好. 每一天，都很美好。」全民男神孔劉經典對白超浪漫？好朋友放閃音樂節已精心準備了涼爽天氣、綠地、音樂、小禮物...所有愉快週末約會的必備元素：就等你帶著心愛的另一半，一起加入放閃行列浪漫一場！

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好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

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