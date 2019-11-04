熱汽球10週年取經！台東參與佐賀熱氣球活動 「喔熊」吸睛爆表

▲▼日本佐賀國際熱氣球節為亞洲規模第一大熱氣球嘉年華活動，舉辦至今已屆40年，今年共計115顆熱氣球參與盛事。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東熱氣球再度飄揚日本天空！台東縣政府交通及觀光發展處處長江慧卿率團參加日本佐賀熱氣球嘉年華，這是台東團隊第五度參與亞洲最大的熱氣球嘉年華活動，揹著情人袋和閃亮小披風的喔熊造型球首度到日本擔任觀光宣傳大使，搭配國貿球飛揚日本天空，在佐賀市吸晴造成轟動。

日本佐賀國際熱氣球節（Saga International Balloon Fiesta）為亞洲規模第一大熱氣球嘉年華活動，舉辦至今已屆40年，共計115顆熱氣球參與這場飛行盛事，今年佐賀熱氣球嘉年華從10月31日至11月4日為期五天辦理，江慧卿處長率領天際航空機隊共襄盛舉，與佐賀副市長伊東博以及活動主辦單位熱氣球團隊會面，交換辦理活動經驗，並邀請佐賀市長及佐賀熱氣球團隊參加2020年6月到8月在台東鹿野辦理的台灣熱氣球10周年活動，體驗台東山海景色。





江慧卿表示，台灣國際熱氣球嘉年華至今已辦理屆十周年，過去九年累積超過600萬人次造訪，縣長饒慶鈴指示十周年活動要盛大舉行，並推出更多創新做法，目前已經在緊鑼密鼓籌辦階段。



台灣為僅次佐賀熱氣球嘉年華，亞洲第二大國際熱氣球嘉年華活動，本次於佐賀熱氣球嘉年華吸取相關辦理經驗，為明年度活動做準備，也希望藉由國貿球和喔熊參加，透過熱氣球和世界做朋友，並邀請日方及各國造型球參與10周年熱氣球嘉年華，也讓更多飛行員知道台東，2020台灣國際熱氣球嘉年華歡迎大家來參加。

▲揹著情人袋和閃亮小披風的喔熊造型球首度到日本擔任觀光宣傳大使，在佐賀市吸晴造成轟動，競相邀請合影。

活動會場台東國貿球、觀光大使喔熊球和上百顆來自世界各地熱氣球同時升空，現場相當壯觀，令人驚嘆連連。印著台灣精品及台灣國貿的國貿球，起飛後順風飛越觀眾席，大會主持人熱情介紹本顆來自台灣的球，現場民眾歡呼尖叫，熱情揮手。背著極具台東原住民特色的阿美族美麗情人袋、披著印有Taiwan字眼橘色閃亮小披風，可愛的身影引起現場追球民眾一陣搶拍，可愛度大爆表，大家競相邀請合影，深受現場民眾喜愛！

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