中視50週年台慶　旺旺捐贈價值2百萬復康巴士助花蓮弱勢

▲▼中國電視公司歡慶五十週年生日，旺旺集團董事長蔡衍明捐贈花蓮復康巴士一輛，由縣長徐榛蔚代表受贈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中國電視公司歡慶五十週年生日，花蓮縣長徐榛蔚31日受邀出席中視台慶茶會，並代表花蓮縣政府接受旺旺集團捐贈復康巴士一輛。徐榛蔚感謝旺旺集團熱心公益不遺餘力，並期許縣內身障人士能藉由復康巴士多出外活動，讓日常生活範圍更加廣闊，身心健康更為富饒。

旺旺集團發揮善心為地方挹注資源，捐贈復康巴士提供予身障人士使用，造福弱勢鄉親，過去在0206大地震時，旺旺集團董事長蔡衍明首先捐出一千萬元協助花蓮救災，發揮拋磚引玉的效果吸引更多善心資源挹注。

徐榛蔚向中視50週年生日致上誠摯祝福，她指出，中視陪伴台灣鄉親五十年成長茁壯，秉持媒體第四權的公信力，提供讀者正確客觀的報導，並製作許多膾炙人口的優質節目。

▲徐榛蔚回贈旺旺集團董事長蔡衍明感謝狀。

花蓮縣2019年截至9月身心障礙者共計2萬6,507人，占全縣人口比約8.11%，長照管理中心評估開案需要使用交通接送服務約2,082人。因縣境幅員狹長，地處偏遠，大眾運輸經營不易，交通資源相對困乏，建構交通無障礙的貼心服務，一直是花蓮縣政府施政的重要目標。

▲徐榛蔚感謝旺旺集團熱心公益不遺餘力。

旺旺集團以辦理社會公益慈善活動、關懷弱勢族群，在獲悉花蓮縣現僅45輛復康巴士提供身心障礙朋友及失能長輩載送服務，有增車的需求，旺旺集團蔡衍明先生捐贈1輛總價約200萬元之復康巴士，以服務花蓮縣更多行動不便之身心障礙朋友及失能長輩使用。

花蓮縣現有7輛復康巴士屆滿年限需汰換，期待各界捐贈，使更多社會大眾及民間團體，關懷、協助身心障礙朋友，完成無障礙的貼心交通接送服務。