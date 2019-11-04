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「喔熊」飄揚日本佐賀天空　台東5度參加熱汽球嘉年華

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▲揹著情人袋和閃亮小披風的喔熊造型球首度到日本擔任觀光宣傳大使。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲揹著情人袋和閃亮小披風的喔熊造型球，首度到日本擔任觀光宣傳大使。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東熱氣球再度飄揚日本天空！縣政府觀光處處長江慧卿率團參加日本佐賀熱氣球嘉年華，這是台東團隊第5度參與亞洲最大的熱氣球嘉年華活動，揹著情人袋和閃亮小披風的喔熊造型球首度到日本擔任觀光宣傳大使，搭配國貿球飛揚日本天空，在佐賀市吸晴造成轟動。江慧卿亦透過互訪邀請佐賀市及飛行員參與台灣熱氣球10周年嘉年華，維持台東和日本佐賀之深厚情誼，持續用熱氣球接軌國際與世界交朋友。

日本佐賀國際熱氣球節(Saga International Balloon Fiesta)為亞洲規模第1大熱氣球嘉年華活動，舉辦至今已屆40年，共計115顆熱氣球參與這場飛行盛事，今年嘉年華從10月31日至11月4日為期5天。江慧卿並邀請佐賀市長及佐賀熱氣球團隊參加2020年台灣熱氣球10周年活動，體驗台東山海景色。

▲活動會場台東球與上百顆來自世界各地熱氣球同時升空，現場相當壯觀。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲活動會場台東球與上百顆來自世界各地熱氣球同時升空，現場相當壯觀。（圖／記者楊鈞典翻攝）

觀光處指出，活動會場台東球與上百顆來自世界各地熱氣球同時升空，現場相當壯觀，令人驚嘆連連。大會主持人熱情介紹來自台灣的球，現場民眾歡呼尖叫，熱情揮手。而背著極具台東原住民特色的阿美族美麗情人袋、披著印有Taiwan字眼橘色閃亮小披風，可愛的身影引起現場追球民眾1陣搶拍，可愛度大爆表，大家競相邀請合影，深受現場民眾喜愛。

▼台灣球與日本球大比拼。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼台灣球與日本球大比拼。（圖／記者楊鈞典翻攝）

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