台東「鄉鎮大獎」金峰鄉六連霸　達仁呂美玲獲戒酒達人得5萬

▲台東金峰鄉六連霸獲得「鄉鎮大獎」冠軍，獲頒獎金6萬元。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府「宜居台東-健康城市」成果發表會，4日下午2時00分在娜路彎大酒店2樓辦理，其中金峰鄉六連霸獲得「鄉鎮大獎」冠軍，獲頒6萬元獎金，「社區大獎」則由關山鎮中福社區拔得頭籌獲得冠軍，7個面向，有5個面向表現優異，獲頒獎金6萬元。

主持成果發表會的副縣長張志明表示，台東縣辦理節制飲酒計畫推動至今已第9年，這些年總共辦了4318場宣導，截至2019年共3233人報名參加戒酒，停酒達5個月以上的有2293人，今年停酒時間達5個月以上的人數有342人。而今年酒駕至9月止，發生A1類酒駕死亡件數及人數，均為1件，12018年A1類酒駕死亡人數較100年降低了80.9%。2018年酗酒家暴407件，較2012年680件降低了40.1%，因喝酒造成兒童發展遲緩確診人數也由2011年的14人，降到2018年的9件，降低了35.7%。

▲「社區大獎」由關山鎮中福社區拔得頭籌獲得冠軍，得獎金6萬元。

另外，宜居社區競賽計畫至今也已進入第7年，台東縣政府和鄉鎮市公所一起合作，可以明顯看到許多社區日漸進步中，也對宜居社區要均衡發展要進一步的認識。期盼打造台東為宜居健康、高齡友善之城市，也特別針對提升縣民平均餘命在醫療、疾病防治、預防事故傷害、樂齡友善等各面向共同努力，期許縣民活得好、活的老、大家一起健康又快樂。

台東縣衛生局指出，為鼓勵鄉鎮社區打造宜居的台東，鼓勵社區從健康生活、環境整潔、交通治安、公共安全、友善關懷、藝文傳承及景觀管理等7面向共同推動。2019年單一面向第一名的有卑南鄉利嘉社區獲得「陽光社區」獎；金峰鄉正興社區獲得「整潔社區」獎；長濱鄉光榮社區獲頒「安全社區」獎；關山鎮中福社區分別獲得「安心社區」及「景觀社區」獎；長濱鄉大俱來社區獲得「友善社區」及「藝文社區」獎，以上社區均可獲得4萬元獎金。另外，7個面向總體成績排序最高之前3名，且有2個或以上面向得高分之社區，頒給「均衡發展獎」，今年獲得冠亞季軍的社區分別為關山鎮中福社區，長濱鄉大俱來社區，金峰鄉新興社區分別獲得6萬、5萬、3萬元獎金。

▲達仁鄉呂美玲小姐，累計戒酒天數到181天，成為今年的「戒酒達人」，獨獲5萬元獎金。

除了社區競賽外，也辦理鄉鎮市公所的評比，期望藉此計畫請與鄉鎮市公所宣傳宜居台東的觀念，協助社區推動7個面向，將社區成績納入鄉鎮市公所評比項目之一。本年度獲得「鄉鎮大獎」的冠亞季軍，依序為金峰鄉、關山鎮、長濱鄉分別獲得6萬、4萬、2萬元獎金。

今天也同時辦理節酒成果發表會，為戒酒天使、天團前三名單位及百餘位戒酒達標民眾頒獎，其中達仁鄉呂美玲小姐，經常與朋友聚餐喝酒，其戒酒動機是有感喝酒浪費錢影響家計及考量健康和小孩因素，下定決心戒酒，累計戒酒天數到181天拔得頭籌，成為今年的「戒酒達人」獨獲5萬元獎金。

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