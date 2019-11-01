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澳洲博士男在台謀職不順　辱妻「垃圾」還常家暴...法官判准離婚

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▲澳洲籍男子顧陌（譯音）在台工作不順竟遷怒妻子，屢次言語凌辱與家暴毆打，今年初突離家不歸，妻子向法院訴請離婚判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲一名澳洲籍男子在台工作不順竟遷怒妻子，屢次言語凌辱與家暴毆打，今年初突離家不歸，妻子向法院訴請離婚判准。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

一名澳洲籍男子2016年與台灣籍女子結婚育有一子，因求職不順遷怒妻子，結婚未久即屢以言語凌辱甚至揮拳毆打，妻子多次前往醫院急診，丈夫甚至多次在Line群組批評「台灣人是該死的害蟲」等語，妻子不堪長期遭言語凌辱與家暴向法院訴請離婚，法官認為，丈夫行為顯已逾越夫妻所能忍受之程度，判准離婚。

據法院指出，台灣籍女子與丈夫於2016年3月在澳洲登記結婚，隔年3月回台辦理登記，並在台灣共同生活，妻子在台灣某遊學機構擔任顧問職務，丈夫則在台灣進修博士學位，家中生活仰賴妻子賺錢養家，丈夫取得博士學位後卻辭去在外語補習班工作，因謀職不順，屢次遷怒妻子，動輒飽以老拳，妻子多次被打得混身是血到醫院掛急診。

去年3月，丈夫打電話給妻子，因妻子未接到電話，他竟以中文三字經怒斥，還以「垃圾」等語辱罵，甚至自己的叔叔過世，竟對妻子說「希望死的是妻子的爸爸」，甚至辱罵妻子親友為「蟲子」，還在朋友群組中稱「台灣人是該死的害蟲」、辱罵妻子「後悔認識妳、真的希望妳死」等語。

妻子不堪長期遭毆打與言語凌辱向法院訴請離婚，法官在妻子友人與家人親友作證下，確認丈夫曾多次對妻子家暴與言語凌辱，還有手機Line對話截圖佐證，法官審酌相關事證，認為丈夫行為顯已逾越夫妻通常所能忍受程度，造成妻子身體與精神上不可忍受之痛苦，足致兩造間夫妻應有互愛、互信、互諒基礎蕩然無存，嚴重破壞雙方賴以共同生活之誠摯情愛基礎等，判准離婚。

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