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宜居台東成果發表　金峰鄉6連霸鄉鎮奪冠

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▲宜居台東成果發表由金峰鄉6連霸獲得「鄉鎮大獎」冠軍。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲宜居台東成果發表由金峰鄉6連霸獲得「鄉鎮大獎」冠軍。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府4日舉辦108年「宜居台東-健康城市」成果發表會，其中金峰鄉6連霸獲得「鄉鎮大獎」冠軍，「均衡發展獎」獲得冠軍的為關山鎮中福社區，「戒酒達人」呂美玲則挑戰戒酒成功，獨獲5萬元獎金。

縣政府表示：台東辦理節制飲酒計畫推動至今已第9年，縣府整合了警察、衛生、社會、原民等局處，總計辦理4318場宣導，截至108年共3233人報名參加戒酒，停酒達5個月以上的有2293人。其中達仁鄉民呂美玲，其戒酒動機是有感喝酒浪費錢，影響家計，因而下定決心戒酒，累計戒酒天數到181天，成為今年的「戒酒達人」獨獲5萬元獎金。

▼達仁鄉「戒酒達人」呂美玲則挑戰戒酒成功。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼達仁鄉「戒酒達人」呂美玲則挑戰戒酒成功。（圖／記者楊鈞典翻攝）

另外，宜居社區競賽計畫至今也已進入第7年，社區競賽的社區數，由最初27個增加到108年的47個社區。縣府和鄉鎮市公所共同合作，期盼打造台東為宜居健康、高齡友善之城市。除社區競賽外，也辦理鄉鎮市公所的評比，本年度獲得「鄉鎮大獎」的冠亞季軍，依序為金峰鄉、關山鎮、長濱鄉。獲得冠亞季軍的社區分別為關山鎮中福社區，長濱鄉大俱來社區，金峰鄉新興社區。

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