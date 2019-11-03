建構防治家暴社區網路　台東縣政府舉辦紫色溫柔音樂會

▲台東縣政府舉辦紫色溫柔草地音樂會。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

為了激發社區鄰里共同關心兒虐、家暴問題，發揮社區主動關懷精神與落實通報，台東縣政府於3日運用公益彩券盈餘基金經費辦理「防暴英雄聯盟 紫色溫柔草地音樂」活動，包括舞蹈、戲劇等活潑方式展現推動成果。108年度縣府積極輔導4單位申請衛生福利部補助，配合推動社區防暴紮根活動，由秘書長陳明仁頒發感謝狀，他並表示，中央至地方正在積極推動「強化社會安全網計畫」，建構「以家庭為中心」、「以社區為基礎」的支持體系，期待透過整合服務，有效改善暴力的因子、降低暴力的傷害。

活動參與社區利用戲劇、演說、舞蹈等活潑逗趣方式，展現他們推動社區防暴的成果，並精心設計闖關活動，將防暴的觀念融入遊戲中，現場參與民眾反應熱烈，並在陽光、草地、音樂中享受1場野餐饗宴。另外，今年本縣關山鎮中福社區發展協會參加衛生福利部辦理「街坊出招」-社區反暴力創意宣導競賽，在眾多強勁隊伍的競爭下，榮獲「衛生福利部街坊出招7社區防暴創意競賽全國決賽」佳作及「衛生福利部街坊出招布告欄優質經營獎」第1名，成績卓越。

縣府社會處指出，根據統計，台灣每年家庭暴力通報案件約13萬件，本縣平均每年約1,800件，除以往較被注意的親密伴侶間暴力、兒虐逐年增加外，「兒女虐待父母」等直系血親虐待長輩案件近年通報更快速成長。家庭暴力不再是「家內事」，呼籲大家在生活周遭如遇到家庭暴力事件請撥打113通報，尋求家暴防治網絡的協助，並邀請各社區1起投入防暴行列，共創家庭暴力零容忍的安全社區。

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