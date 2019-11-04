電商盼「雙11」賺大錢　外送員登泰山山頂送祈福水果藍





▲大陸「餓了嗎」外送公司員工制服及外送箱子為亮眼的藍色。（圖／翻攝自維基百科）

實習記者施怡妏／綜合報導

美食外送員近來成為熱門職業，不少人投入行列，並分享在外送時遇到的趣事。大陸一名高姓外送員在客人的拜託之下，竟然提著外送箱登泰山，將祈福的水果籃送上紅門宮碧霞祠，此寺廟位置就在泰山山頂。外送員認為，這是一個鍛鍊身體的機會。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

綜合陸媒報導，來自「餓了嗎」外送公司的高姓男子抱著外送箱，目的地就在泰山的山頂上。下單的王姓客人從事電商行業，為了「雙11購物節」忙著備貨，又希望能到泰山保佑這次「雙11」可以賺大錢，於是希望外送員可以將祈福用的水果籃送到泰山山頂的紅門宮碧霞祠。

本來外送員不想接這筆訂單，要爬上山頂太耗費體力，最後雙方在多次協調下順利成交。影片上，外送員穿著藍色外送制服提著外送箱，費力的爬著階梯。事後外送員表示，覺得這剛好是一個鍛鍊身體的好機會，所以才會答應客人。

網友看了深感佩服表示，「上泰山還要200元門票」、「真的是一個敢點一個敢送」，也有人認為泰山的高度驚人「這腿得廢掉吧」。泰山是中國大陸第一批國家級風景名勝區之一，獲得聯合國教科文組織公布為世界文化與自然雙重遺產，是世界上為數不多的雙遺產之一，整座山海拔1,545公尺，紅門宮碧霞祠即位於泰山山頂。

▼泰山上有許多獨特的自然景觀，圖為古柏八景之一的「赤眉斧痕」。（圖／翻攝自泰山官網）

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