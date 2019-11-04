女友「被虧」屁孩嗆談判　20人車隊砸錯車還被敵方開2槍

<br>

記者陳豐德／新北報導

新北市泰山張姓少年與吳姓少年是國中同學，日前張少不滿吳少虧自己女友，雙方互嗆後3日晚間約在三重談判，時間到了卻看不到人，吳少用臉書傳定位訊「你腦袋有洞」嗆聲，讓張少氣得在三重河邊北街找尋對方，看到一輛灰色轎車誤認是對方所開，攔車之後就一陣亂砸後離去，不料此時吳少等3人開車已發現他們蹤跡，當街開2槍擊中張少友人背部後逃逸，警方仍在追緝當中。

31歲的呂姓男子3日晚間11時許駕車行經仁愛街141巷，突然遭到一群人砸車，除了拿球棒猛砸前擋風玻璃，側面車窗及後車窗也都遭砸破，所幸呂男並未受傷。呂男表示，在回家路上遇上一群人攔住去路，二話不說便拿起棍棒開始猛砸自己的車，但是自己跟砸車的人素未謀面，也沒有跟人結仇，懷疑是對方尋仇砸車卻找錯對象。

▼呂男開著銀色轎車行經三重仁愛街，被一群身份不明人士當街砸車。（圖／記者游宗樺攝）



警方才獲報到場，在1公里外的新北市三重區河邊北街驚聞槍響，一名林姓少年（17歲）背部中2槍，一名在現場的熱心民眾見狀立即開車將他送往市三醫院，隨後又轉送淡水馬偕醫院，緊急開刀處理後無生命危險，警方懷疑2起案件有關連，隔日先將砸車等6嫌帶回偵辦。

經清查後才發現，砸車這夥人是張姓少年所帶頭，因為女友在學校被吳少虧，他氣得約對方出來談判，當晚卻收到張少傳來的定位訊息「你腦袋有洞」，讓他氣得鎖定張少平時所開的銀色轎車車款，要求手下20人9台機車在河邊北街找人，砸毀轎車後發現找錯人隨即逃逸。

張少氣壞，與吳少透過臉書訊息嗆聲約同會面，殊不知自己行蹤已經被吳少鎖定，對方一車3人朝車隊開槍，張少的友人林姓少年背部中2槍倒地，吳少隨即開車往板橋方向逃逸，而中彈的林少開刀後無生命危險，目前警方已鎖定吳少形跡，正在追緝當中。

▼吳少友人腰部中彈被民眾開車送往醫院急救。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼駕駛座後方沾染血跡。（圖／記者游宗樺攝）



▼呂男吳故被當街攔車後砸毀車窗。（圖／記者游宗樺攝）



►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

►19歲熊貓外送妹「無照騎重機」誤上國道 慘吞1.8萬罰單



►約「蘆洲幫」談判9男追砍路邊17歲屁孩 一問是自己人竟丟包醫院



►晦氣！三重天九牌賭場「開張第1天就倒台」 警拂曉攻堅逮33人

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

