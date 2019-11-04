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快訊／三重深夜槍響男「腰部中彈」　兇嫌談判破裂開槍逃逸

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記者陳豐德、游宗樺／新北報導

新北市三重區河邊北街3日晚間11時許驚聞槍響，一名林姓男子（18歲）腰部中2槍，一名在現場的熱心民眾見狀立即開車將他送往市三醫院，隨後又轉送淡水馬偕醫院，緊急開刀處理後無生命危險，目前警方獲報後正在調查當中。

根據查證，林姓男子當日晚間騎車前往三重地區要與對方談判，但與對方遲遲碰不到面，雙方利用通訊軟體聯繫之後，終於在河邊北街相遇，見面後疑似一言不合，兇嫌拿起手槍就朝林男腰部射擊，隨後搭乘一台汽車逃逸，警方正擴大調閱監視器追查當中。

而在3日11時許在三重仁愛街又發生一起砸車糾紛，一名男子開著銀色轎車被機車擋住去路，按喇叭提醒後，突遭對方6名犯嫌攔下後砸車，車窗多處被砸碎，擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀，動手男子砸完車後迅速離去，留下一臉錯愕的駕駛在現場，由於兩起案件時間、地點相近，警方懷疑2案有關連，將詢問已到案的6名砸車犯嫌釐清案情。

▼三重一名男子腰部中彈被民眾開車送往醫院急救。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼三重一名男子腰部中彈被民眾開車送往醫院急救。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼協助送醫的民眾車輛駕駛座後方沾染上林男血跡。。（圖／記者游宗樺攝）

▲三重一名男子腰部中彈被民眾開車送往醫院急救。（圖／記者游宗樺攝）

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