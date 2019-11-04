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男凌晨駕車進三重小巷被圍砸車　駕駛：不認識他們

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▲▼呂男開著銀色轎車行經三重仁愛街，被一群身份不明人士當街砸車。（圖／記者游宗樺攝）

▲呂男開著銀色轎車行經三重仁愛街，被一群身份不明人士當街砸車。（圖／記者游宗樺攝）


記者游宗樺／新北報導
新北市三重區4日凌晨時0許，一名男子開著銀色轎車，行經仁愛街141巷時，突然出現一群人攔住去路，還拿棍棒當街砸車，車窗多處被砸碎，擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀，動手男子砸完車後迅速離去，留下一臉錯愕的駕駛在現場。駕駛對警供稱並不認識對方，也不記得有跟人結怨，懷疑是對方尋仇砸錯車。警方已在現場採證，將調閱監視器追查砸車嫌犯的身份，約談其到案說明釐清砸車原因。

▲▼呂男開著銀色轎車行經三重仁愛街，被一群身份不明人士當街砸車。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方請呂男回派出所協助調查。（圖／記者游宗樺攝）


據了解，31歲的呂姓男子駕車行經仁愛街141巷時，突然遭到一群人砸車，除了拿球棒猛砸前擋風玻璃，側面車窗及後車窗也都遭砸破，所幸呂男並未受傷。呂男表示，在回家路上遇上一群人攔住去路，二話不說便拿起棍棒開始猛砸自己的車，但是自己跟砸車的人素未謀面，也沒有跟人結仇，懷疑是對方尋仇砸車卻找錯對象。

▲▼呂男開著銀色轎車行經三重仁愛街，被一群身份不明人士當街砸車。（圖／記者游宗樺攝）

▲轎車多處車窗被砸碎。（圖／記者游宗樺攝）


警方到場後，對呂男駕駛的銀色轎車進行採證，並請呂男到派出所製作筆錄，由於呂男自稱不認識對方，警方只得透過鄰近監視器畫面，追查砸車人士身份將其約談到案，釐清砸車動機，並依法送辦。

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