力挺李佳芬「學貸呆帳政府吞」　蔡正元：這點錢也計較？有夠混蛋！





▲李佳芬到台中市和民眾暢談教育。（圖／記者鄧木卿攝）

政治中心／綜合報導

韓國瑜日前推出「學貸免息」政策，針對是否設置防弊措施，以免有學生申請貸款旅外後不還恐成呆帳，夫人李佳芬3日補充說，若學生有難言之隱不能還，那就政府吞了吧，引起外界熱烈討論。對此，前立委蔡正元表示認同李佳芬的看法，「這點學貸錢還跟窮孩子計較，實在有夠混蛋！」

蔡正元4日上午11點在臉書上表示，窮人家的孩子唸大學要靠學貸，因為台灣沒有實行福利國家制度，學費年年增漲，大學畢業生的薪資卻漲不了。「韓國瑜喊學貸免利息，蘇貞昌解讀學貸本金不用還，爛透了的綠色網軍！」

「有錢人當然不用擔心這些錢，窮人家的學貸可就是頭上一把刀！」蔡正元說，出身富裕的綠色政客，永遠不懂世上苦人多，背著學貸走出校門又還不起學貸怎麼辦？展延還款還是會加重利息，怎麼辦？

最後，蔡正元強調，「李佳芬講的對，窮孩子還不起學貸，國家吞下去！綠色政府那麼多買票錢都大把大把花了，這點學貸錢還跟窮孩子計較，實在有夠混蛋！混蛋加三級，通通該下地獄！」

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