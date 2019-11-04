台灣民眾可找大陸使館尋協助　外交部：不需要也不會委託北京政府行使

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

大陸國台辦、國家發展改革委4日宣布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條），包括台灣民眾可在中方史館尋求領事館協助。對此，我外交部表示，中華民國台灣是主權國家，北京政府對我國國民行使領事權與中國無涉，不需要也不會委託中國政府代為行使。

「26條措施」宗旨與促進兩岸經濟文化交流合作的「31條措施」一脈相承，是在對台工作中貫徹以人民為中心的發展思想，對台灣人一視同仁，像為大陸百姓服務那樣造福台灣人的又一具體表現。

「26條措施」將進一步幫助台資企業加快科技創新，降低綜合成本，搶抓發展機遇，實現更好發展，並繼續為台灣人在學習、工作、生活等方面打造更好環境，提供更優條件，促進融合發展，保護合法權益。經過國務院台辦、國家發展改革委、外交部等多部門協調，宣布進一步促進兩岸經濟文化交流合作的措施。

其中，第14條明載「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」。對此，外交部嚴正聲明，中華民國台灣是主權國家，政府對我國國民行使領事權與中國無涉，不需要也不會委託中國政府代為行使。

對於北京政府所提措施，外交部也表示，這只不過是在推銷「一國兩制臺灣方案」，意在最終併吞台灣，政府已經多次清楚說明，拒絕一國兩制就是臺灣共識，中國政府假意惠台，不會得逞。

▼大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）



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